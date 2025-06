"Una sboronata". Luca Argentero attacca Michele Morrone

Ascolta ora 00:00 00:00

Luca Argentero torna a parlare dell'affaire Michele Morrone. Come è ormai noto, infatti, l'interprete di 365 giorni ha rilasciato un'intervista a Belve, il programma di Francesca Fagnani in cui non solo ha detto che il cinema italiano è un circoletto di artisti di sinistra che si premiano a vicenda ed escludono tutti gli altri, ma ha anche asserito che l'unico attore più bravo di lui è Alessandro Borghi, mentre tutti gli altri sono decisamente meno talentuosi rispetto a lui. Una risposta che ha fatto sorridere molti, che ha portato anche Victoria Cabello a definirlo "un cane" quanto ad abilità istrioniche e che ha fatto impazzire il web, che da giorni ormai non fa altro che condividere meme e video in cui si mostra la dubbia qualità della recitazione di Morrone.

L'ultimo a parlare dell'argomento è stato proprio Luca Argentero che con Michele Morrone aveva collaborato sul set di Sirene, la serie tv andata in onda su Rai 1 nel 2017. Intervistato da SuperGuidaTV, Luca Argentero è stato chiamato a rispondere alle affermazioni fatte dal collega. Il primo istinto dell'attore è stato quello di sorridere nel ricordare le parole e la scena fatta da Morrone, ma poi ha spiegato il suo punto di vista in modo alquanto diplomatico. "Mi ci sono fatto una risata," ha spiegato, per poi chiarire il suo punto di vista sull'intera faccenda. Ha detto: " È un eccesso di ego." Luca Argentero è andato avanti spiegando che probabilmente Michele Morrone è un ragazzo che è stato in qualche modo travolto dal successo che gli è arrivato da un giorno all'altro. Ed ha voluto anche sottolineare che il successo non è tanto prendere parte a un prodotto capace di diventare "virale", quanto restare sulla cresta dell'onda nel tempo, e come esempio ha parlato di se stesso che è in questo ambito da circa vent'anni.

"Detto questo," ha proseguito Luca Argentero, " io penso che Michele abbia delle grandissime potenzialità, che abbia davanti a sé una carriera brillantissima, soprattutto internazionale. Perché no? Esportare quell'immagine di italianità... è una cosa che agli americani è sempre piaciuto e infatti lavora mi sembra in modo continuativo. Ecco sparare a zero sulle capacità degli attori, dei suoi colleghi italiani" e a questo punto Argentero ha fatto con le dita il segno delle virgolette, come se non volesse mettere sullo stesso piano Morrone e i suoi colleghi attori, " mi è sembrata, così, un po' una sboronata".

Argentero ha anche spiegato che questo tipo di atteggiamento e di risposta possa essere stato anche nutrito da Belve, che è notoriamente un programma fatto per e con toni provocatori. Tuttavia le considerazioni di Morrone sono state considerate da Argentero "un po' fortine". Ha poi ricordato quando entrambi hanno condiviso il set del già citato Sirene, in cui Michele Morrone interpretava la parte del Tritone. Un ruolo, stando a quanto raccontato da Argentero, non proprio profondo, ma che dimostrava una certa capacità di Morrone per i ruoli più apertamente da commedia. "Da lì, pensarlo più bravo del 99% degli attori italiani non sono d'accordo.

"sia strano"

" Luca Argentero ha concluso poi il suo intervento sottolineando quantodirsi da soli di essere l'attore più bravo di tutti e che queste considerazioni dovrebbero venire dal pubblico, dalla critica o dagli addetti ai lavori.