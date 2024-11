Se l'Alzheimer è un film. Via a "Corti di memoria"

Ascolta ora 00:00 00:00

Incontrare, sensibilizzare, informare sulle cure, sui diritti, sulla gestione dei malati, persone colpite da alcune patologie come Alzheimer e Parkinson (sabato Giornata nazionale). In questi giorni ci sono occasioni, molto utili, per saperne di più. Tante le storie.

Anche l'Alzheimer e le demenze si possono raccontare attraverso il linguaggio cinematografico, si può analizzare l'evoluzione della narrazione della malattia, per capire come meglio tutelare i diritti delle persone che ne soffrono. Sono questi gli obiettivi della prima edizione della rassegna «Corti di Memoria», promossa e organizzata da Aima (Associazione italiana malattia di Alzheimer). L'iniziativa, gratuita, è in programma a Milano oggi e domani presso due sale (Capitol e Aurora) del cinema CityLife Anteo. Nel corso della «due giorni» saranno proiettate 15 pellicole che raccontano, ognuna in maniera diversa, la malattia. Dopo un incontro di apertura con i rappresentanti istituzionali alle ore 12, a partire dalle 14 vengono proiettati nove cortometraggi (sala Capitol) e i film «Quel che resta di lei» e «Vittorio, Capitan Pistone» e tutti gli altri (sala Aurora). Alle 16 è in programma l'incontro con i registi (Capitol), mentre alle 19 si terrà l'aperitivo solidale per sostenere Aima. Alle 21 chiude la prima giornata la proiezione di «La casa di Ninetta», prima regia di Lina Sastri (altre info programma: www.alzheimer-aima.it). E ancora.

In occasione della «Giornata Nazionale Parkinson 2024», l'Istituto Neurologico «Carlo Besta» organizza un evento dedicato ai cittadini, pazienti e caregiver. L'appuntamento è per sabato a partire dalle ore 9 presso la Biblioteca Scientifica «Renato Boeri» dell'Istituto. Obiettivo: offrire un aggiornamento sulle ultime novità nella gestione della malattia di Parkinson e dei Parkinsonismi atipici attraverso l'intervento di esperti che, oltre alla neurologia, abbracciano diversi ambiti specialistici.

La mattinata si aprirà con una prima sessione dedicata all'«aggiornamento sulle novità terapeutiche, a partire dalla terapia infusionale sottocutanea con levodopa per la Malattia di Parkinson»; poi un incontro sul «trattamento del tremore con gli ultrasuoni focalizzati» (a fine mattinata, «nuove prospettive delle sperimentazioni cliniche»).

Nella seconda parte della giornata, una tavola rotonda sul tema della «multidisciplinarietà nella presa in carico del paziente», con un incontro, anche, sul ruolo del caregiver.