Spose in fuga, samurai e regine di ghiaccio: cosa guardare stasera in tv

Ascolta ora: "Spose in fuga, samurai e regine di ghiaccio: cosa guardare stasera in tv"

Prima di tuffarsi in una nuova settimana di lavoro e responsabilità e lasciarsi alle spalle il weekend, scopriamo quali sono i migliori film da vedere questa sera in televisione tra quelli disponibili in chiaro sui principali canali del digitale terrestre. L'offerta, pur non essendo estremamente vasta, è di quelle che comunque puntano ad accontentare qualsiasi "palato cinefilo": da chi vuole le commedie romantiche, a chi invece è in cerca di un buon film d'azione, magari trainato da un divo di Hollywood. Ecco, allora, quali sono i titoli da non perdere stasera in tv.

Tutti i film disponibili stasera in tv

Se scappi, ti sposo

Considerato idealmente il seguito del cult Pretty Woman, Se scappi, ti sposo è la commedia romantica che va in onda stasera alle 21.10 su Rai Movie. La storia è incentrata su una donna (Julia Roberts) che è diventata famosa per il numero di matrimoni che ha fatto saltare, scappando dall'altare all'ultimo minuto. Ora, in vista delle sue nuove nozze, che potrebbero essere quelle giuste, la donna ha attirato l'attenzione di un giornalista (Richard Gere) che parte alla volta del piccolo paesino per seguire da vicino la vita e le disavventure di questa "sposa che corre". Inaspettatamente, però, l'odio tra i due protagonisti virerà ben presto verso un sentimento di tutt'altra natura.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio

Per gli amanti delle fiabe e del fantasy, invece, l'appuntamento è alle 21.28 su Italia 1, dove va in onda Il cacciatore e la regina di ghiaccio, la cui produzione è stata travolta da numerosi scandali che, se non altro, hanno mantenuto vivo l'interesse per la storia che è ambientata nello stesso universo di Biancaneve e il cacciatore. Al centro del racconto c'è di nuovo Ravenna (Charlize Theron), preoccupata e invidiosa di sua sorella Freya (Emily Blunt), al punto da spezzarle il cuore e trasformarla nella regina di ghiaccio che accoglie orfani, ma vieta l'amore. Quando due dei suoi protegé (Chris Hemsworth e Jessica Chastain) sembrano andare contro questo dogma, sarà l'inizio di una guerra combattuta su più fronti che pare non voler lasciare alcun sopravvissuto.

Away from her - Lontano da lei

Alle 21.20 su TV 2000 è invece disponibile Away from her - Lontano da lei, un film drammatico e a tratti straziante che porta la firma di Sarah Polley. La storia è quella di una coppia di mezza età che è insieme da metà delle loro vite e che è legata ancora da un sentimento fortissimo. Quando lei (Julie Christie), però, comincia a mostrare i primi segni di una malattia neurodegenerativa che intacca la sua memoria e le sue capacità cerebrali, l'amore diventa forse l'unico appiglio.

L'uomo sul treno - The commuter

L'uomo sul treno - The commuter, che va in onda questa sera alle 21.35 su TV8, è l'ennesimo lungometraggio realizzato quasi per dimostrare la capacità e il talento di Liam Neeson per quanto riguarda il cinema d'azione. In questo film, l'eroe di Io vi troverò interpreta un pendolare che viene avvicinato da una donna (Vera Farmiga) che lo trascina in quella che sembra a tutti gli effetti una trappola, che potrebbe avere conseguenze molto gravi.

L'ultimo samurai

I consigli sui film da vedere stasera in tv si concludono con un film che vede come protagonista Tom Cruise. Il lungometraggio in questione è L'ultimo samurai, che è disponibile a partire dalle 21.15 su Iris. La storia è quella di un ex capitano dell'esercito degli Stati Uniti che viene preso in ostaggio da un gruppo di samurai ribelli, guidati da un valoroso combattente (Ken Watanabe). Fatto prigioniero dagli stessi samurai che avrebbe dovuto sconfiggere, il protagonista si lascia in qualche modo irretire dalla morale e dai valori di questo gruppo di combattenti, al punto da rivalutare la sua intera missione e tutte le sue certezze.