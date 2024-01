"Shutter Island" e tutti gli altri film da vedere stasera in tv

Ecco una lista dei principali lungometraggi disponibili stasera in tv: dai film d'azione che pensano soprattutto all'intrattenimento a quelli che fanno leva sul senso di nostalgia per saghe molto amate, fino ai film d'autore, che rimangono lungometraggi imprescindibili nel mondo della settima arte.

Tutti i film da vedere stasera in tv

Jurassic Park III

Il primo film disponibile stasera in tv è il terzo capitolo della saga diJurassic Park, pellicola diretta da Steven Spielberg e tratta dall'omonimo romanzo di Michael Crichton. In questo terzo film ritroviamo il paleontologo Alan Grant (Sam Neill) che, a otto anni dalla tragedia che ha avuto luogo nel parco dell'Isla Nublar, torna sull'isola per studiare i velociraptor, finanziato dai coniugi Kirby (Tea Leoni e William H. Macy). Cercando di superare i terribili ricordi del passato e coadiuvato da un suo allievo (Alessandro Nivola), Grant parte all'avventura, ma ben presto le cose cominciano a mettersi per il verso sbagliato, a partire da un atterraggio di emergenza nell'Isla Sorna, che darà il via a un'altra giostra di terrore e morte. Appuntamento alle 21.11 sul canale 20 Mediaset.

Non Stop

Per gli amanti del genere action, alle 21.18 su Italia 1 viene trasmesso Non Stop, film al cardiopalma interpretato da Liam Neeson che conferma le sue qualità da attore action, oltre che drammatico. La storia si concentra su un agente federale appena partito dall'aeroporto di New York alla volta di Londra, che riceve delle minacce: un passeggero del volo morirà ogni venti minuti a meno che lui non riesca ad estorcere una grossa somma di denaro dal governo. Il protagonista, però, deve anche vedersela con la sfiducia dei colleghi, che pensano che sia lui il vero ricattatore e che sia impazzito. Dovrà dunque combattere da solo per cercare di svelare il mistero.

Bad Boys for life

Bad boys for life - disponibile stasera in tv alle 21.20 su Rai 2 - è il film che vede il ritorno degli attori Will Smith e Martin Lawrence nei rispettivi panni di Mike Lowrey e Marcus Burnett, i poliziotti che hanno fatto la fortuna della saga di Bad Boys. In questo nuovo capitolo i due protagonisti sono costretti a fronteggiare una minaccia che viene dal passato e che ha già tentato di mettere la parola fine alla vita di Mike. Tuttavia l'età comincia a farsi i sentire e i dubbi colpiscono Marcus, che sembra tentennare all'idea di scendere di nuovo nelle strade. Ma, dopotutto, non si è "cattivi ragazzi" per tutta la vita?

Shutter Island

La lista dei consigli inerenti i film da vedere stasera in tv si conclude con un consiglio inerente la seconda serata: alle 23.25 su Italia 1, infatti, va in onda Shutter Island, uno dei film più belli tra quelli realizzati dal regista Martin Scorsese. La storia è quella di un detective (interpretato magistralmente da Leonardo DiCaprio) che viene assunto insieme al suo collega (Mark Ruffalo), per indagare sulla scomparsa di una paziente da una clinica psichiatrica di massima sicurezza, posta su un'isola da cui apparentemente è impossibile scappare. Ben presto, però, il detective, comincia a sospettare che ci sia molto più di quanto non veda, a Shutter Island, e a sua ricerca lo porta a indagare anche sulla perdita della moglie, fino all'inaspettato finale.