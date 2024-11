Sophia Loren si vuole ritirare?

Ascolta ora 00:00 00:00

L'arte ha una data di scadenza? Questo interrogativo, alquanto futile, si rende però necessario quando per un certo immaginario collettivo qualcuno dovrebbe ritirarsi dalle scene una volta raggiunto un certo traguardo anagrafico. È quello che, ad esempio, sta succedendo all'attrice Sophia Loren. L'attrice de La ciociara lo scorso settembre ha spento ben 90 candeline e secondo alcuni, forse, potrebbe essere giunto il momento di mettere un punto a una carriera che va avanti da più di settant'anni. Ma è l'attrice stessa a non essere di questa opinione. Sophia Loren, che sarà al centro di una retrospettiva dedicata alla sua filmografia organizzata dall'Academy Museum of Motion Picture di Los Angeles, è stata intervistata dalla testata statunitenseDeadline e proprio in questa occasione ha avuto modo di dire ciò che pensa riguardo un suo possibile ritiro.

Quando, a mo' di chiosa dell'intervista, il giornalista di Deadline le chiede quale eredità spera di lasciare all'industria del cinema italiano e di Hollywood, Sophia Loren risponde senza battere ciglio, con una lucidità e una consapevolezza da far quasi invidia. "Non voglio pensare al mio lascito," ha spiegato serafica, per poi aggiungere: "Voglio pensare al mio prossimo film. Penserò alla mia eredità quando mi ritirerò e io spero di non ritirarmi mai dalle scene".

L'ambizione dell'attrice di "Matrimonio all'italiana", dunque, è quella di continuare a recitare finché la vita glielo permetterà. La recitazione è stata un punto fermo della sua vita, che non solo le ha dato molte soddisfazioni, ma ha dettato il passo della sua esistenza. Forse, per questa grande attrice, avere 20 anni o averne 90 non fa alcuna differenza, perché l'importante è continuare a calcare le scene, a lavorare come ha sempre fatto. E chi lo dice che la vecchiaia debba essere necessariamente un momento in cui fare un passo indietro ed eclissarsi? La Loren è sicura di ciò che vuole e il ritiro dalle scene non rientra nelle sue priorità.

E, in effetti, guardando da vicino la filmografia di Sophia Loren si può notare senza sforzo come l'attrice sia ancora molto attiva ed entusiasta dei progetti a cui partecipa. L'ultimo, in ordine di tempo, è La vita davanti a sé, pellicola uscita nel 2020 e diretta dal figlio dell'attrice, Edoardo Ponti. Per l'uscita del film, Sophia Loren collaborò anche al videoclip musicale di Io sì, brano di Laura Pausini che venne candidato all'Oscar per la miglior canzone originale. Per la sua interpretazione di Rosa, inoltre, la Loren vinse nel 2021 il David di Donatello come miglior attrice, diventando l'interprete più anziana ad aver mai vinto il premio.

Onorata da un Oscar alla carriera nel 1991, Loren ha alle spalle numerosi ruoli iconici e indimenticabili, che hanno fatto la storia del cinema mondiale. Difficile, dunque, credere che un'artista del suo livello possa volersi ritirare e uscire da un mondo che, alla fine dei conti, è diventato la sua casa.