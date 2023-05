"May the fourth...". Star Wars Day: perché i fan della saga festeggiano proprio oggi

Milioni di fan in tutto il mondo celebrano la loro giornata: lo Star Wars Day, la giornata mondiale del celebre "Guerre Stellari" nato grazie al regista George Lucas con il film del 1977 a cui seguirono le celebri trilogie, originali e sequel, amate dai fan del genere. Oltre alle celebrazioni per i 40 anni dell'episodio " Il Ritorno dello Jedi ", questa data è un must che si ripete ogni anno per un motivo ben preciso.

Ecco perché si celebra il 4 maggio

Tutto nasce dall'espressione originale " May the Force be with you ", ossia " che la forza sia con te ", tra le citazioni più conosciute e popolari della storia del cinema pronunciata da per la prima volta da Ian Solo. I fan la usano spesso come buon auspicio per augurare buona fortuna a una persona cara oltre a rappresentare il buon auspicio tra i Cavalieri Jedi. Tutto questo per dire che, successivamente, è nata una variante popolare in grado di sostituire la parola "Force", ossia la forza, con "Fourth", letteralmente "il quarto". È così che, con il May davanti, è stato facile arrivare all'espressione "Che il 4 maggio sia con te".

Non è un caso, poi, che il 4 maggio 1979 questa frase fu utilizzata anche subito dopo l'elezione del Primo Ministro donna nella storia del Regno Unito, Margaret Thatcher: il film era già uscito e divenne in breve tempo un fenomeno mondiale così da essere ricordato, con quella celebre frase, anche dall'augurio che fece il partito della Thatcher tra le pagine del The London Evening News.

Le iniziative per lo Star Wars Day

Sono centinaia le iniziative in tutto il mondo per giovedì 4 maggio, lo Star Wars Day: il sito ufficiale ha pubblicato una carrellata di iniziative con alcune promozioni sull'acquisto dei prodotti che vengono scontati del 30%. Ovviamente, non potevano mancare nemmeno le offerte di Amazon valide soltanto per oggi mentre alcune linee di prodotti hanno deciso di invogliare i loro clienti con sconti dal 28 aprile al 4 maggio e altri che iniziano oggi e termineranno nei prossimi giorni. Come riporta Cnet.com, da oggi e per alcune settimane sarà riprodotto in alcuni cinema americani Return of the Jedi per celebrare il 40esimo anniversario tra le stagioni di The Mandalorian e Ahsoka.

In Italia, invece, il canale Disney+ offrirà una sezione dedicata allo streaming di tutti i contenuti di Star Wars così da permettere ai fan di rivedere ogni episodio dell'intera saga degli Skywalker. Tra le novità di quest'anno ci sarà anche una serie animata per i giovani chiamata "Star Wars: Young Jedi Adventures". SI muove anche la Panini Comics che ha investito su tre nuovi titoli: l'antologia "Star Wars-Verse: Darth Vader", la storia "Star Wars: Jedi - Battle Scars" e "Star Wars: Visions".