Stellantis, sostegno al Giffoni Film Festival con il corto contro la cultura usa e getta

Per il secondo anno consecutivo, Stellantis è accanto al Giffoni Film Festival, l'evento di risonanza mondiale di Valle Piana a Salerno, punto di riferimento del cinema dedicato ai giovanissimi della Generazione Zeta. Quest'anno lo fa con un corto, Wasted, firmato dal regista emergente Tobia Passigato, con il quale Stellantis propone un'alternativa alla cultura usa e getta.

Di cosa parla il cortometraggio

La vicenda di Wasted inizia in maniera drammatica, con un giovane naufrago che approda su Trashipelago, un'isola costituita solo da rifiuti galleggianti e abitata da un bizzarro e anziano navigante, che ha imparato a sopravvivere proprio riutilizzando i materiali di scarto trascinati in acqua dal vento. Il ragazzo inizialmente disorientato da questa situazione, con il tempo e guidato dall'esperienza dell'anziano, imparerà che pensando in maniera creativa, anche quei materiali posso diventare utili e migliorare la vita dell'uomo.

L'obiettivo di Stellantis

" Torniamo a Giffoni per ascoltare le opinioni dei giovani che rappresentano il nostro presente e futuro e per condividere con loro la strategia del Gruppo attraverso uno storytelling diverso - spiega Maria Grazia Davino, responsabile Sales & Marketing in Europa - C'è l'obiettivo di raggiungere le zero emissioni di carbonio entro il 2038 e costruire un mondo dove i materiali di scarto, wasted appunto, vengano sempre recuperati, implementando la Circular Economy, i cui obiettivi principali sono il prolungamento della vita delle vetture e dei componenti. Gli stessi componenti possono essere reimmessi nel flusso di produzione di nuovi veicoli e prodotti, secondo i principi del Design per l'economia circolare "

Un concetto quello del “Design per l’economia circolare”: " Spiegato molto bene nel concept del corto - racconta ancora Davino - dove c'è un primo momento di disorientamento, come succede al giovane protagonista del film, fino a che non metterà in campo ingegno e creatività, che sono il motore indispensabile che spinge a guardare oltre le apparenze e pensare fuori dagli schemi. E questo motore per noi sono proprio i giovani, coi quali vogliamo intrattenere un dialogo attivo intorno a queste idee ”.

“Wasted” è il primo cortometraggio prodotto da Stellantis in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, partner ideale sia come intermediario verso le giovani generazioni, sia come realtà da sempre attenta al rispetto dell’ambiente. È stato presentato all'interno della rassegna Next Generation, martedì 25 luglio, con la partecipazione del regista Passigato e di Maria Grazia Davino, che si sono confrontati con una platea di circa 250 giovani partecipanti al festival. Il corto verrà successivamente presentato in una selezione di film festival internazionali.