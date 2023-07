Ritorna il "Giffoni" con omaggio a Pasolini

Si sa, è il festival per i ragazzi più atteso: la sua fama ha solcato i confini dell'Italia e dell'Europa. Migliaia di bambini e giovani (6.500 provenienti da 30 nazioni) vogliono partecipare alla maratona di film ed essere protagonisti come giurati. L'edizione 2023 del Giffoni Film Festival - arrivato al numero 53 - comincia domani e va avanti fino al 29 luglio. Giffoni è diventato un luogo mitico, nonostante la calura, una multimedia-valley, dove i ragazzi vivono un'esperienza culturale importante, ospitati dalle famiglie del territorio e possono incontrare gli attori più amati. Una rappresentanza dei ragazzi è stata salutata qualche giorno fa anche dal Papa, in piazza San Pietro a Roma, con grande soddisfazione dello storico ideatore e curatore Claudio Gubitosi. Giffoni non è soltanto la manifestazione estiva con anteprime importanti come L'ultima volta che siamo stati bambini di Claudio Bisio che apre il Festival, ma anche un network di iniziative e progetti che vanno avanti tutto l'anno.

Quest'anno tra le star più attese ci sono Matteo Paolillo, Giacomo Giorgio e Artem, protagonisti della seguitissima serie tv Mare Fuori. E poi Federico Cesari e Pilar Fogliati. Tra i tanti ospiti: Carlo Verdone, Francesco Pannofino, Costantino della Gherardesca, Francesco Giorgino, Joe Bastianich, Simone Gialdini, Francesco Arca, Mario Martone, Raoul Bova, Erri De Luca e Antonio Albanese. Non ci saranno, invece, Matt Smith e Asa Butterfield, che aderiscono allo sciopero degli attori e degli sceneggiatori americani e quindi non possono partecipare a nessun tipo di manifestazione: saranno ospiti il prossimo anno. Ci sarà invece un appuntamento speciale per i più piccoli domenica con le nuove puntate di Pinocchio and Friends della Raimbow. Per i più grandi una rassegna importante dedicata a Pasolini, che comincia in questa edizione del Festival per proseguire poi nelle scuole. Fino al 27 luglio, ogni sera, saranno proposti sette titoli della produzione cinematografica del poeta. Tra le attività anche "Comizi d'amore", interviste sul tema dell'amore che vedranno protagonisti i ragazzi attraverso il format dell'auto-narrazione da cui si ricaverà un docu-film che girerà per le scuole. Completano il progetto talk, convegni, reading e un contest musicale dedicati al poeta. A settembre, infine, verrà inaugurata la mostra Pasolini 22-22 curata da Marcello Gallo e Vincenzo Trepiccione.