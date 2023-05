Terminator, il film che ha salvato James Cameron dalla povertà

Terminator è il primo capitolo di una saga cinematografica che non ha solo confermato il successo di Arnold Schwarzenegger come attore di punta di Hollywood, ma ha anche aperto le porte del successo a un regista, James Cameron, che rischiava di finire in povertà. La pellicola, uscita nell'ormai lontano 1984, va in onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie.

Terminator, la trama

Sarah Connor (Linda Hamilton) è una donna che a un primo sguardo sembra solo una delle tante donne che vivono a Los Angeles. In realtà, però, la donna diventa il bersaglio di una ricerca da parte di due individui che hanno viaggiato indietro nel tempo, proprio per incontrarla. Il primo è un Terminator (Arnold Schwarzenegger), un androide dall'aspetto umano che ha il compito di uccidere Sarah perché sarà dai suoi lombi che nascerà il discedente che, nel futuro, porterà alla distruzione delle macchine come lui. Terminator, dunque, deve uccidere la donna prima che abbia la possibilità di mettere al mondo il distruttore. L'altro viaggiatore del tempo è un soldato di nome Kyle (Michael Biehn), che ha invece l'obiettivo di proteggere e salvare Sarah, di modo che possa compiere il suo destino. Tra i tre personaggi, dunque, inizia una vera e propria caccia che non prevede né esclusioni di colpi né scrupoli: molti innocenti perdono la vita affinché Terminator possa portare a compimento la sua missione, ma il robot non ha fatto i conti con la resilienza del suo obiettivo. Sarah Connor, infatti, non è una donna che si arrende facilmente.

Il film che ha salvato James Cameron