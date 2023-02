"Jack si poteva salvare". La rivelazione di James Cameron su 'Titanic'

Sono passati 25 anni da quando Titanic, il celebre colossal firmato da James Cameron, sbarcò al cinema. Da quel giorno - era il 19 dicembre 1997, la data della prima proiezione nelle sale americane - i fan del film non si danno pace. La domanda che tiene banco da oltre due decadi è soltanto una: Jack, il protagonista maschile della storia, interpretato da Leonardo Di Caprio, avrebbe potuto salvarsi? La risposta è "sì". Se ne è convinto persino il regista - che ha diretto numerose pellicole di successo, tra cui il recentissimo Avatar: The way of water - dopo aver testato in laboratorio la "teoria della zattera".

I dubbi sul film

Tutta ruota attorno a una delle scene più iconiche di Titanic: quella in cui Jack muore di ipotermia per salvare la vita a Rose, interpretata dalla bellissima Kate Winslet, che si adagia su un supporto di fortuna fino all'arrivo dei soccorsi. Per anni, James Cameron ha cercato di convincere i suoi fan che l'impavido protagonista del film non avrebbe in alcun modo potuto salvarsi. Ma il finale strappalacrime della storia, alla stregua di una moderna tragedia shakespeariana, non è mai andato giù a chi sognava un happy end. Tanto da puntare il dito contro il regista "visionario" di Hollywood che, per fugare ogni dubbio, tempo fa, aveva annunciato di voler testare in laboratorio la "teoria della zattera". Detto, fatto. E il risultato è stato a dir poco sorprendente.

La "teoria della zattera"

Stando a quanto rivela skytg24.it, Cameron e il suo team di collaboratori hanno riprodotto in laboratorio la scena della zattera con l'aiuto di due stuntman. Al fine di rendere l'esperimento attendibile, il regista ha chiesto ai novelli Jack e Rose di replicare l'intera sequenza del film: dall'affondo della nave, con annesse peripezie, fino all'approdo sulla tavola di legno, in mare aperto. Dopo numerosi tentativi andati a vuoto, gli stuntman hanno trovato una posizione che avrebbe consentito ai protagonisti del colossal di salvarsi.