Le nuove serie tv in arrivo a gennaio 2024 su Netflix, Prime Video e le altre piattaforme

Gennaio si apre con un'offerta molto vasta di serie tv che andranno ad arricchire i già ampi cataloghi delle principali piattaforme streaming on demand, come Netflix o Disney+. Dalle serie con grandi cast a quelle più di nicchia ma che promettono già scintille, ecco quali sono le serie tv da non perdere nel mese di gennaio 2024.

Le serie tv su Netflix

Un inganno di troppo

Maya Stern (Michelle Keegan) è una donna che sta cercando di elaborare il lutto riguardo l'omicidio dell'amato marito Joe (Richard Armitage, apparso nella trilogia de Lo hobbit). Tuttavia qualcosa di inaspettato e terribile sta per accadere nella sua vita. Dopo aver installato un baby monitor per poter controllare la figlia, a cui si sente ancora più legata dopo l'assassinio, Maya intravede sullo schermo un uomo che appare in tutto e per tutto Joe. Ma com'è possibile? Intanto i nipoti di Maya stanno ancora cercando la verità riguardo la morte della madre, avvenuta poco tempo prima. Possibile che ci sia un collegamento tra i crimini e i misteri che circondano Maya? Un inganno di troppo è una miniserie thriller che arriva su Netflix a partire dal 1 gennaio 2024.

The Brother Sun

Conosciuta all'inizio per aver interpretato Mameha in Memorie di una geisha, Michelle Yeoh è ora sulla cresta dell'onda dopo aver vinto il premio Oscar grazie alla sua interpretazione nel sopravvalutato Everything Everywhere All At Once. Ed è proprio Michelle Yeoh la protagonista della serie in arrivo su Netflix il 4 gennaio 2024 The Brother Sun. La storia prende il via quando un uomo legato alla malavita di Taipei decide di volare a Los Angeles per proteggere la madre e il fratello minore da qualsiasi posssibile ripercussione violenta e mentre a Taipei la brutalità cresce a dismisura, a Los Angeles la famiglia ha finalmente l'occasione di fronteggiarsi e guardare in faccia tutte le conseguenze legate a una precedente separazione.

Griselda

La miniserie in arrivo il 25 gennaio su Netflix racconta la vera storia di Griselda Blanco, la donna che riuscì a creare uno dei maggiori cartelli di droga a Miami, tra gli anni Settanta e Ottanta, riuscendo non solo a gestire un business di successo per quanto pericoloso, ma anche a offrirsi al mondo con il volto affascinante di una donna e di una madre quasi irreprensibili. Nella storia Griselda Blanco è conosciuta con l'epiteto di Madrina, il che lascia intuire quanto fosse esteso tanto il suo impero quanto il suo fascino. La miniserie è prodotta e interpretata dall'attrice Sofia Vergara.

Le serie tv in arrivo su Prime Video

No Activity - Niente da segnalare

Il 18 gennaio su 2024 su Prime Video arriva una serie corale dalle forte tinte da commedia, dal titolo No Activity - Niente da segnalare. Composta da sei episodi, la serie tv si concentra su sei personaggi che sono in attesa di qualcosa. Due criminali che attendono l'arrivo di merce davvero molto importante, due operatrici in centrale, pronte a rispondere a qualsiasi chiamata e a inviare rinforzi ovunque ci sia bisogno e, infine, due poliziotti in volante che sono solo in attesa di far iniziare un blitz. Eppure niente di quello che era stato preventivato avviene e i sei protagonisti si troveranno costretti a trovare un modo alternativo per passare quella che sembra essere una notte lunga ed estenuante. Il cast della serie include Luca Zingaretti, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo, Alessandro Tiberi e Fabio Balsamo. Accanto a loro, che sono i sei protagonisti indiscussi, ci sono molti volti altrettanto noti, come Maccio Capatonda, Francesco Pannofino e Diego Abatantuono.

Expats

Grande attesa su Prime Video anche per Expats, serie che debutta il 26 gennaio e che vede come protagonista Nicole Kidman. La serie, ambientata nel 2014, segue le vicende di Margaret (Kidman), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo), tre donne che apparentemente non sembrano avere alcun legame e che invece si troveranno a calpestare lo stesso percorso esistenziale a seguito di una tragedia familiare che le lega tutte.

Le serie tv su Apple TV+

Criminal Record

Sebbene per gennaio Apple TV+ abbia deciso di non portare nessun film sulla piattaforma, ha puntato molto sulle sue serie tv. La prima è quella che debutta il 10 gennaio e che si intitola Criminal Record e che segue le vicende di due detective - interpretati da Peter Capaldi e Cush Jumbo -, uno vicino al pensionamento e l'altra all'inizio della sua brillante carriera, che entrano in competizione quando una chiamata li mette l'uno contro l'altra riguardo a un vecchio caso d'altissimo profilo rimasto irrisolto o comunque con una conclusione non soddisfacente.

Masters of the air

Il 26 gennaio su Apple TV+ arriva Masters of the air, nuova serie che vede come produttori Tom Hanks e Steven Spielberg. Tratta dal romanzo di Donald L. Miller, la serie si concentra sul centesimo Gruppo Bombardieri, impegnati in veri e propri raid durante la Seconda Guerra Mondiale nel cielo cupo della Germania nazista. Se, nell'opinione comune, i veri soldati del Gruppo Bombardieri sono considerati dei veri eroi perché cooperanti alla distruzione del Terzo Reich, la serie punta a indagare soprattutto il peso emotivo e psicologico della loro missione e delle condizioni proibitive in cui sono stati costretti a muoversi. Il cast è guidato da Austin Butler, recente interprete di Elvis per Baz Luhrmann.

Le novità su Disney+

Echo

Le serie tv su Disney+ si aprono nel segno della Marvel. Infatti il 10 gennaio debutta Echo, la serie che racconta la storia di Maya Lopez (interpretata da Alaqua Cox), il personaggio che era già stato introdotto nella serie Hawkeye, dedicata al personaggio di Occhio di Falco. Tra le strade trafficate e pericolose di New York, alla scoperta delle sue origini da nativa americana, Maya è il vero centro narrativo di questa serie composta da cinque episodi che, a differenza di quanto accade con le altre serie del Marvel Cinematic Universe, verranno rilasciate tutte insieme.