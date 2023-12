Natale... in streaming: guida completa ai film da vedere

Con l'arrivo e l'inizio della stagione natalizia le principali piattaforme streaming hanno scelto di mettere in risalto un'offerta piena di nuovi film di Natale che vanno ad aggiungersi a cataloghi già molto ricchi. Tra commedie romantiche e film per famiglie, il Natale è un periodo molto florido per la cinematografia, come dimostrano i nuovi titoli in arrivo e quelli che invece vengono riproposti anno dopo anno. Ecco allora una lista delle principali novità in streaming, on demand, che potranno tenere compagnia agli spettatori durante le magiche serate dicembrine.

I film di Natale da vedere su Prime Video

Elf Me

Tra le novità di Prime Video c'è il lungometraggio Elf Me, pellicola diretta dal duo registico YouNuts! che si candida a diventare un nuovo classico tra i film di Natale. Protagonista della vicenda è Trip (Lillo Petrolo), un elfo inventore che ha dei problemi al Polo Nord dal momento che i suoi giocattoli vengono sempre scartati, per il divertimento dell'elfa Brina (Caterina Guzzanti). Per una serie di vicessitudini Trip si trova ad entrare nella vita del bambino Elia (Federico Ielapi), che sta affrontando un periodo difficile per la lontananza del padre e non riesce a condividere del tutto l'entusiasmo di sua madre (Anna Foglietta), proprietaria dell'unico negozio di giocattoli che si rifiuta di vendere il Buddy Buddy, un giocattolo che sembra andare per la maggiore e che è venduto dall'unto e viscido Ciocca (Claudio Santamaria). Con l'avvicinarsi del Natale, Trip accetta di creare giocattoli per il negozio della mamma di Elia e di aiutarlo ad affrontare le sfide quotidiane. Ben presto, però, Ciocca decide di capire cosa sta succedendo e mentre Trip rischia di perdere la vita, Elia farà di tutto per salvarlo.

Buon Natale da Candy Cane Lane

Sempre tra i film di Natale da non perdere su Prime Video c'è Buon Natale da Candy Cane Lane, che vede come protagonista Eddie Murphy, attore che torna alle pellicole natalizie dopo essere diventato un vero e proprio simbolo dei film di Natale con Una poltrona per due. Disponibile dal 1 dicembre, Buon Natale da Candy Cane Lane racconta la storia di Chris (Murphy), un uomo appassionato di Natale e decorazioni. Come ogni anno il suo quartiere indice un concorso per la casa meglio decorata e quest'anno Chris è determinato a vincere contro il vicino/nemico (il Ken Marino di Veronica Mars), soprattutto ora che ha perso il lavoro e la competizione natalizia verrà trasmessa in tv e al vincitore andranno centomila dollari. Per ottenere la vittoria Chris compra una giostra che rappresenta i dodici spiriti del Natale, ma non sa che l'acquisto lo ha legato a un incantesimo gettato dalla perfida elfa Pepper (Jillian Bell). Per salvare la sua vita, allora, Chris dovrà accettare la sfida dell'elfa e insieme all'aiuto della sua famiglia farà di tutto per conservare la magia del Natale e l'unione della sua famiglia.

Cosa vedere a Natale su Netflix

Best Christmas Ever

Tra i nuovi film di Natale disponibili su Netflix c'è Best Christmas Ever. La trama racconta la storia di Charlotte (Heather Graham), che è una donna che sogna di diventare un'inventrice, ma che si deve accontentare di lavorare come ingegnere di qualità per determinate aziende. La sua vita non è semplice, ma la donna ne è comunque soddisfatta, grazie anche al legame che ha con il marito (il Jason Biggs di American Pie). Tuttavia questa sua soddisfazione vacilla ogni Natale, quando nella sua casella postale arriva la newsletter di Jackie (Brandy Norwood), sua vecchia amica del college che sembra avere tutto nella vita e anche di più. A causa di uno scherzo ordito dal figlio più piccolo, Charlotte si trova a passare il Natale insieme alla sua famiglia proprio a casa di Jackie. L'imbarazzo iniziale lascia presto il posto all'intento di Charlotte di mostrare che la vita perfetta dell'amica è solo una montatura. Tuttavia le sue ricerche la porteranno a scoprire quali sono le vere cose importanti non solo del Natale, ma anche della vita.

In fuga con Babbo Natale

Remake dello splendido film francese Un amico molto speciale, il 15 dicembre su Netflix arriva In fuga con Babbo Natale, il nuovo film di Volfango De Biasi che segue le avventure del piccolo Antonio, un bambino che nella sua letterina a Babbo Natale ha chiesto di non ricevere nessun regalo, ma di poter volare sulla sua slitta per arrivare sulla stella in cui ora vive il suo papà. La sorpresa del bambino è completa quando sul balconcino della sua cameretta atterra proprio Babbo Natale (Giampaolo Morelli). Antonio non sa che l'uomo che è appena entrato nella sua vita non è il re del Polo Nord, ma un ladro specializzato nei furti in appartamento. "Costretto" a portare il bambino con sé, Babbo Natale lo promuove a suo assistente: tra i due nascerà una dolcissima amicizia.

Film di Natale su Disney+

Scivolando sulla Neve

Disponibile già a partire dal 17 novembre 2023, Scivolando sulla neve è il nuovo film di Natale del già ricco catalogo di Disney+. La storia segue le vicende di Eddie Garrick (Chris Bridges), un uomo che ormai sembra non avere più spazio nel suo cuore per la magia del Natale. Un trauma infantile, infatti, lo ha trasformato in una sorta di Grinch che ora lavora come assistente sociale. Durante la Vigilia di Natale, però, Eddie viene incaricato dalla sua ex moglie di passare del tempo con la figlia, una bambina di nove anni che invece ama a dismisura le festività natalizie. Sebbene il protagonista non veda l'ora di passare del tempo di qualità con la figlia Charlotte, è costretto a portarla con sé in ufficio, dove i due faranno la conoscenza di un uomo di nome Nick (Lil Rel Howery), vestito di rosso, che è convinto di essere Babbo Natale.

Cosa vedere su Apple TV+

Spirited - Magia del Natale

I consigli sui film di Natale da non perdere sulle piattaforme streaming si chiude con il film disponibile su Apple TV+ dal titolo Spirited. Si tratta dell'ennesima rilettura del classico di Charles Dickens, Canto di Natale, sebbene in una vista decisamente originale e musicale, il che rende questo film inadatto a chi mal digerisce i musical. La storia è incentrata sul Fantasma del Natale Presente (Will Farrell) che ogni anno decide qual è l'anima "insalvabile" che lui e il suo staff si impegnano a redimere in tempo per la mattina di Natale. Proprio come fu per il noto Ebeneezer Scrooge, Presente è convinto che ognuno possa essere salvato. La sua scelta, ora, ricade su Clint Briggs (Ryan Reynolds), un uomo senza scrupoli e furbo che ben presto riesce a scardinare il programma di Presente, convincendolo a concentrarsi soprattutto su di sé e la sua storia. Questo porterà alla nascita di una strana e divertente amicizia.