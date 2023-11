Elf me, il film di Natale di Prime Video è un inno all'immaginazione

Debutta il 24 novembre su Prime Video Elf me, pellicola diretta dal duo YOUNUTS! che si candida ad essere il film di Natale di questo 2023. Protagonista della vicenda è l'elfo Trip (Lillo Petrolo), un elfo di Babbo Natale che ha grandi progetti. Tuttavia tutti i giocattoli che fabbrica sono strani, a tratti pericolosi, e nessuno al Polo Nord riesce a comprendere la sua genialità. A pochissimi giorni da Natale, l'elfo entra nella vita di Elia (Federico Ielapi), un bambino che è perseguitato dai bulli e che vorrebbe tanto aiutare sua mamma, la giocattolaia Ivana (Anna Foglietta) a far decollare il suo negozio. L'incontro tra Trip ed Elia è proprio quello di cui Ivana ha bisogno: un elfo pieno di magia e di spirito natalizio che può creare giocattoli unici. Peccato che all'orizzonte ci sia Ciocca (Claudio Santamaria), un imprenditore un po' truffaldino che non esiterà a mettere i bastoni tra le ruote a Ivana, Elia e Trip, per assicurarsi che i suoi giochi siano gli unici in vendita.

Elf me film di Natale destinato a diventare un cult

Elf me rappresenta senza dubbio il primo (e riuscito) tentativo di dare al cinema nostrano una pellicola che fosse in tutto e per tutto un film di Natale. Uno di quei lungometraggi di cui sono pieni i cataloghi statunitensi, ma che fino a oggi non sembravano destinati a essere realizzati anche nel Bel Paese, specie con l'uso di effetti speciali. Invece, grazie a un soggetto di Gabriele Mainetti (che è anche produttore), Giovanni Gualdoni, Leonardo Ortolani e Marcello Cavalli, Elf me si candida a diventare il film di Natale classico per le nuove generazioni. Un aspetto che non era affatto scontato. In effetti i registi YOUNUTS! hanno riempito il loro lungometraggio di un'aurea di nostalgia, al punto che non è difficile trovare rimandi al cinema degli anni Ottanta e Novanta. Da Gremlins a Jumanji, da Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato fino a Ghostbusters, passando soprattutto per il cinema di Steven Spielerg - nel film c'è una scena che è un omaggio palese a E.T. - Elf me è un'opera citazionistica, che sembra pensata soprattutto per un pubblico più adulto, che però non vuole essere imitativa. Quindi da una parte ci sono rimandi e omaggi al cinema che ha cresciuto un'intera generazione, dall'altra c'è la voglia di creare qualcosa di nuovo, qualcosa che non somiglia a nulla e che può catalizzare l'attenzione dei più piccoli, nella speranza di regalargli di nuovo la magia del Natale che, al giorno d'oggi, sembra sempre più soffocata sotto un cinismo dilagante. In effetti è quello che ha spiegato lo stesso protagonista Lillo Petrolo nel corso delle interviste organizzate da Prime Video, in cui ha detto: " Il Natale ha perso un pochino, rispetto a quando ero bambino io. Ma adesso dobbiamo lavorare per renderla una festa bella. Io mi ricordo veramente quest'aria natalizia pazzesca che arrivava da dieci o anche quindici giorni prima." Ecco allora che i protagonisti del racconto non sono più personaggi pressoché perfetti, ma creature che sono in continuo divenire: dall'elfo che non vede riconosciuto il suo lavoro, al villain interpretato da un Claudio Santamaria che recita con accento ciociaro, passando per un'elfa (interpretata da Caterina Guzzanti) che è costretta a arginare i problemi causati dal collega. E questo aspetto è forse quello che convince di più di Elf me: la sua capacità, cioè, di riuscire a miscelare la magia con la realtà, affrontando anche temi delicati come la paura del fallimento, il bullismo e la mancanza di punti di riferimento. Il film sembra suggerire che anche se la vita può essere dura, difficile, a tratti insopportabile, la magia del Natale è qualcosa che non è precluso a nessuno.

Il potere dell'immaginazione e la forza delle risate