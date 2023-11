Tutti i film da vedere a novembre sulle piattaforme streaming

Sono tanti i film che andranno ad arricchire i cataloghi delle piattaforme streaming nel mese di novembre. Da una parte è evidente la voglia di cominciare a cavalcare l'atmosfera natalizia con pellicole a tema, dall'altra ci sono molti titoli che invece sperano di opzionare la propria presenza alla prossima cerimonia degli Oscar. Ecco allora una lista di tutti i film che escono sulle piattaforme streaming nel corso delle prossime settimane.

I film da non perdere

I film da vedere su Apple TV+

Fingernails - Una diagnosi d'amore

Dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma lo scorso ottobre, Fingernails - Una diagnosi d'amore è una commedia romantica atipica che debutta su Apple TV+ il prossimo 3 novembre. Diretto da Christos Nikou il film è ambientato in un futuro distopico in cui le coppie hanno la possibilità di misurare la propria compatibilità attraverso lo studio delle unghie. Tuttavia per la protagonista Anna (Jessie Buckley) l'affidabilità della tecnologia viene messa in dubbio quando, al di là della compatibilità del 100% col suo compagno, comincia a provare qualcosa di molto forte e inaspettato per il suo capo. Nel cast della pellicola anche Riz Ahmed.

Spirited - Magia del Natale, il making of

Lo scorso anno Apple TV+ ha sorpreso tutti con Spirited - Magia del Natale, una pellicola a tema natalizio, con protagonisti Will Farrell e Ryan Reynolds che, giocando sullo stereotipo del Canto di Natale di Charles Dickens, riusciva a miscelare commedia, musical e atmosfere natalizie. Con la speranza, forse, di riportare lo spettatore in quella magia, Apple TV+ porta nel proprio catalogo il making of del film, un dietro le quinte che promette di essere tutto da ridere. Una sorta di documentario sulla creazione del film di Natale, che sarà disponibile a partire dal 22 novembre, in tempo per il periodo natalizio.

I film di Prime Video

Elf me

Il 24 novembre su Prime Video arriva il film di Natale che la piattaforma streaming di Amazon aveva già svelato lo scorso luglio in occasione della presentazione delle novità del catalogo. Elf Me è diretto da YouNuts! e vede come protagonista Lillo Petrolo nei panni di Trip, un elfo sui generis che lavora per Babbo Natale, costruendo però dei giocattoli che non sono proprio convenzionali e hanno un funzionamento che a volte va letteralmente fuori controllo. La sua strada si intreccia con quella di Elia (Federico Ielapi), un ragazzino che è diviso tra i bulli che lo tormentano a scuola e i problemi che sua madre (Anna Foglietta), dolce giocattolaia, sta avendo a causa di un cattivissimo imprenditore (Claudio Santamaria). L'arrivo di Trip porterà caos ovunque, ma sarà anche quell'elemento che potrebbe salvare il Natale.

Il migliore dei mondi

Il 17 novembre su Prime Video arriva Il migliore dei mondi film che vede come protagonista Maccio Capatonda che, dopo LOL - Chi ride è fuori, è diventato una punta di diamante della piattaforma. La trama ruota intorno a un uomo che, all'improvviso, viene trasportato in un mondo del tutto analogico. Un mondo che Generazione X e Millennials hanno vissuto, ma che si sono lasciati alle spalle a causa del continuo e celere progresso digitale e tecnologico. Il protagonista Ennio Storto si trova quindi intrappolato in una realtà alternativa dove il 2023 non è altro che una riproposizione degli anni Novanta. Naturalmente all'inizio l'uomo si sentirà confuso e smarrito, perso senza quella tecnologia che noi tutti usiamo quotidianamente. Ma quello che inizia come un terribile imprevisto avrà conseguenze inaspettate.

Demeter - Il risveglio di Dracula

Finalmente il 7 novembre arriva su Prime Video una pellicola passata alquanto in sordina in ambito cinematografico. Si tratta di Demeter - Il risveglio di Dracula, una pellicola che offre una nuova prospettiva sulla storia di Dracula, scritta da Bram Stoker. Il nucleo narrativo del film, infatti, riguarda il viaggio della Demeter, una nave incaricata di trasportare un carico misterioso, ventiquattro casse di legno che non hanno alcun contrassegno e il cui contenuto è segreto, da Carpathia a Londra. Per l'equipaggio della goletta russa si profila all'orizzonte un viaggio che potrebbe trasformarsi facilmente in un incubo.

I film in arrivo su Netflix

Nuovo Olimpo

Il 1 novembre su Netflix è arrivato l'ultimo film di Ferzan Ozpetek, che è passato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Dal respiro autobiografico, Nuovo Olimpo inizia negli anni Settanta, quando un giovane ragazzo con velleità da regista incontra al cinema Nuovo Olimpo, un ragazzo arrivato a Roma per prendersi cura della madre malata. Tra i due nasce immediatamente qualcosa di forte, ma la vita e il destino separano i due amanti sotto lo sguardo impotente della cassiera del cinema, interpretata da una straordinaria Luisa Ranieri. Anni dopo i due uomini sono andati avanti con le loro vite e le loro carriere, finché una serie di "coincidenze" li porta a incrociare di nuovo le loro strade, con un sentimento di nostalgia e sofferenza.

NYAD - Oltre l'oceano

Tra i film in arrivo su Netflix nel mese di novembre c'è anche NYAD - Oltre l'oceano, la pellicola che racconta la vera storia di Diana Nyad, interpretata da Annette Bening, che sulla soglia dei sessant'anni decide di realizzare il sogno della sua vita e attraversare a nuoto il mare che separa Cuba dalle coste della Florida. Ad aiutarla in questa impresa ci sarà la sua migliore amica nonché ex allenatrice, Bonnie Stoll, interpretata da Jodie Foster. È molto probabile che NYAD - Oltre l'oceano avrà un ruolo nella prossima stagione dei premi. Intanto, l'appuntamento per l'uscita del film è per il 3 novembre.

The Killer

Presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia lo scorso ottobre, The Killer è il nuovo film diretto da David Fincher incentrato su un mercenario freddo e meticoloso, che viene pagato profumatamente per portare a termine le missioni che gli vengono commissionate. Durante un colpo a Parigi, però, qualcosa va per il verso sbagliato e l'uomo si trova invischiato in una sorta di caccia all'uomo che colpisce anche le persone a lui vicine. Il killer, allora, dovrà fare di tutto per arrivare all'identità del suo committente e fermare tutto prima che sia troppo tardi. L'appuntamento è per il 10 novembre.

I film in arrivo su Disney+

Quiz lady

Il 3 novembre su Disney+ arriva Quiz Lady, una pellicola che vede come protagoniste Awkwafina e Sandra Oh, nei panni di due sorelle che devono fare squadra comune per ripagare i debiti collezionati dalla madre. Debiti che portano anche al rapimento del cane di Anne, il personaggio interpretato da Awkwafina. Le due sorelle, così, partiranno insieme per un viaggio in cui Anne verrà "sfruttata" per la sua passione per i giochi e i gameshow, nella speranza che la sua passione si trasformi in un talento che possa portare a un guadagno veloce e sostanzioso.

Scivolando sulla neve

Su Disney+ si prepara già l'atmosfera natalizia con il film Scivolando sulla neve, pellicola che vede come protagonista Chris Bridges nei panni di Eddie Garrick, un uomo che ormai non sembra più interessato a celebrare lo spirito natalizio a causa di una ferita aperta nel suo passato. Un giorno Eddie, che lavora come assistente sociale, porta sua figlia al lavoro, dove incontrano Nick (Lil Rel Howery), un uomo vestito di rosso e ammantato di mistero, che Eddie prende per un uomo inaffidabile. Egli non ha idea che lo sconosciuto che è appena entrato nella sua vita potrà cambiare il suo destino e trascinare lui e sua figlia in un'avventura che sembra voler omaggiare un classico come Miracolo sulla 34a strada. Appuntamento per il 17 novembre.