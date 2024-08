Tutti i film da vedere stasera in tv

Ascolta ora 00:00 00:00

È un'offerta abbastanza ricca quella che riguarda i film disponibili stasera in tv sui canali in chiaro del digitale terrestre. Il palinsesto della prima serata, infatti, spazia dalle commedie italiane ai thriller internazionali, passando anche per storie vere e film di nicchia che hanno finito col diventare dei piccoli cult della settima arte. Ecco allora quali sono i lungometraggi da non perdere stasera in tv.

Stasera in tv: la nostra guida



Il menù della felicità

Il primo film che vi consigliamo di vedere questa sera in tv è Il menù della felicità, che va in onda stasera alle 21.25 su Rai 1 e racconta una storia basata su fatti reali. Al centro della vicenda, infatti, c'è un ristorante parigino che ha fatto dell'inclusività delle persone disabili il proprio marchio distintivo. Il film racconta questo microcosmo fatto di lavoratori affetti dalla sindrome di down che riscattano se stessi e dimostrano il proprio valore, al di là di una narrazione che li vorrebbe solo fragili e insicuri.

Uno di famiglia

Disponibile alle 21.31 su Rete 4, Uno di famiglia vede come protagonista un insegnante, Luca (Pietro Sermonti), che un giorno impedisce a un suo alunno di finire sotto le ruole di una macchina. Il gesto di salvataggio viene visto dalla zia del ragazzo, che elegge Luca come nuovo "protegé della famiglia". Un titolo che non viene dato a caso, visto che il ragazzino fa parte di una delle più potenti famiglie della 'ndrangheta, guidata da un boss (Nino Frassica) che è ben determinato a dimostrare la propria riconoscenza.

Donne, regole... e tanti guai

Rachel (Lindsay Lohan) è una ragazza problematica che dopo l'ennesima "ragazzata" viene spedita a passare l'estate dalla nonna Georgia (Jane Fonda) in una piccola cittadina dell'Idaho. Georgia ha una lunga serie di regole e il temperamento di Rachel porta scompiglio nel vicinato. Dopo aver fatto amicizia con un ragazzo che vuole diventare Mormone (Garrett Hedlund), Rachel viene assunta dall'ufficio del veterinario (Dermot Mulroney). Ed è proprio a lui che la ragazza svela di aver subito ripetute molestie sessuali dal suo patrigno. La notizia diventa pubblica e questo porta anche la mamma di Rachel, Lily (Felicity Hoffman) a tornare nell'Idaho per dimostrare l'innocenza del proprio uomo. Ancora alle prese con l'alcolismo che l'affligge da anni e problemi irrisolti con la madre, Lily sarà l'ultima miccia che rischia di far saltare in aria ogni cosa. L'appuntamento con Donne, regole...e tanti guai è alle 21.30 su TV8.

Mine

Stasera in tv c'è anche Mine, film disponibile alle 21.14 su TwentySeven, film incentrato sui Marines Mike Steven (Armie Hammer) e Tommy Madison (Tom Cullen), che stanno cercando di tornare alla base dopo essersi smarriti nel deserto del Nord Africa. Quello che i due non sanno è che sono entrati in un campo minato, dove le mine inesplose rappresentano una minaccia immensa. E quando Mike, per aiutare l'amico in difficoltà, mette un piede proprio su uno di questi ordigni, capisce di dover rimanere immobile e di avere poche speranze di sopravvivere, visto che i commilitoni non arriveranno prima di 52 ore.

D-Tox

Alle 21.27 su Iris, invece, va in onda D-Tox, il film con Sylvester Stallone che ha faticato molto a raggiungere la sala, a causa dell'odio del pubblico, e ha finito col diventare un film di culto per gli appassionati. La storia è quella di un agente dell'FBI (Sylvester Stallone) che, dopo aver perso la moglie e il migliore amico a causa di un collega, comincia a bere e a diventare inaffidabile. Per questo viene spedito in un centro di disintossicazione per agenti federali. Tuttavia la clinica che avrebbe dovuto diventare un luogo di guarigione si trasforma in un girone infernale, quando le persone cominciano a morire dopo una tempesta di neve, svelando la presenza di un assassino.

Unico testimone

Chiudiamo la lista dei consigli su cosa guardare stasera in tv con il film Unico testimone, disponibile alle 21.10 su Rai Movie. La storia prende il via quando Susan (Teri Polo), dopo la fine del suo matrimonio con Frank (John Travolta), decide di risposarsi con Rick Barnes (Vince Vaughn), un uomo ricco che sembra avere la possibiità di realizzare tutti i suoi desideri.

Il figlio di Susan e Frank, Danny () non sa come prendere questa decisione; affetto da alcuni disturbi che quasi gli impediscono di capire cosa sia reale e cosa non lo sia, il ragazzo cerca di gestire la situazione e anche Frank accetta il nuovo matrimonio pensando che Rick possa essere una persona affidabile e presenta che possa aiutare la guarigione del figlio. Purtroppo, però, Rick non è propriamente chi dice di essere.