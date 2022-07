Armie Hammer dopo le accuse di violenza e cannibalismo: cosa fa oggi l'attore di Mine

Diretto da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, Mine è il film che va in onda questa sera alle 23.49 su 20 Mediaset. La pellicola è stata accolta abbastanza favorevolmente dalla critica e, nel 2017, ha ricevuto tre candidature dai David di Donatello e due nomination per i Nastri d'Argento. Nonostante il film sia diretto da due italiani, il cast è internazionale e include Armie Hammer, l'ex star di Chiamami col tuo nome, che è finito nello scandalo dopo varie accuse di violenza sessuale e, persino, cannibalismo.

Mine, la trama

A seguito di una missione fallita nella zona del Nord Africa, i due marines Mike Stevens (Armie Hammer) e Tommy Madison (Tom Cullen) sono dispersi nel deserto e stanno cercando disperatamente di tornare alla propria base, sebbene il loro gps sia ormai fuori uso. Come se non bastasse i due si inoltrano senza saperlo in un campo di mine: Tommy ne fa esplodere una per sbaglio e perde le gambe. Mike, invece, finisce col mettere il piede su uno degli ordigni proprio nel tentativo di salvare l'amico. Consapevole che un minimo cambiamento di pressione sulla mina potrebbe costargli la vita, Mike sa di dover rimanere perfettamente immobile: missione tutt'altro che semplice, senza acqua e senza cibo. Senza contare che anche il deserto prova a scalfire la sua resistenza, investendolo con una terribile tempesta di sabbia. Mike sa che i suoi commilitoni non potranno arrivare a salvarlo prima di cinquantadue ore, perciò l'unica cosa che può fare è puntare tutto sulla sua resistenza fisica. Finché è quella mentale che comincia a vacillare.

Che fine ha fatto oggi Armie Hammer?

Era il 2017 quando Armie Hammer riuscì a farsi conoscere dal grande pubblico, grazie all'interpretazione offerta nel film di Luca Guadagnino, Chiamami col tuo nome, che fu un vero e proprio successo. Prima della pellicola con Timothée Chalamet, Armie Hammer aveva già preso parte a progetti di alto profilo, come The lone ranger, dove recitava al fianco di Johnny Depp, o Operazione U.N.C:L.E., in cui spartiva la scena con Henry Cavill, il divo della serie The Witcher. La carriera dell'attore, dunque, sembrava pronta a spiccare il volo e a confermare Armie Hammer come uno dei divi in ascesa nell'orizzonte multiforme di Hollywood. Un'ascesa che si è brutalmente arrestata quando, nel 2021, su Armie Hammer si sono abbattute numerose accuse, da quelle di cannibalismo a quelle di violenza sessuale. Numerose donne si sono fatte avanti per denunciare rapporti non consensuali e comportamenti violenti da parte dell'attore che, dal giorno alla notte, si è visto abbandonato dalla sua agenzia, la WME, e da numerosi progetti a cui avrebbe dovuto prendere parte, come una commedia romantica con Jennifer Lopez o la serie in cui l'attore Miles Teller - visto recentemente in Top Gun: Maverick - ha preso il suo posto.