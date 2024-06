Tutti i film da vedere in streaming nel mese di giugno 2024

L'inizio di un nuovo mese, come al solito, per le piattaforme streaming significa un ampliamento del proprio catalogo. Mentre andiamo incontro all'estate e a i mesi che, in teoria, sono dedicati soprattutto al relax e ai ritmi più lenti, Netflix, Prime Video e Apple TV+ cominciano ad aggiungere titoli ai loro cataloghi immensi nella speranza di poter intercettare il film che diventerà il "titolo caldo" della stagione. Vediamo, allora, quali sono le novità streaming da non perdersi nel corso delle prossime settimane.

Le novità Netflix di giugno

Ricchi a tutti i costi

Il primo film in arrivo su Netflix nel mese di giugno è Ricchi a tutti i costi, la pellicola che rappresenta il sequel di Natale a tutti i costi, pellicola agrodolce che miscelava le ambientazioni natalizie con il cinismo moderno, che porta le famiglie a pensare molto più ai soldi che ai legami. In Ricchi a tutti i costi, disponibile a partire dal 4 giugno, ritroviamo la famiglia Delle Fave al completo, guidata sempre dai genitori, Carlo e Anna (Christian De Sica e Angela Finocchiaro), che tenta in ogni costo di difendere la mamma di Anna (Fioretta Mari) dal cadere vittima del raggiro da parte di un uomo (Ninni Bruschetta) che probabilmente vuole solo avere i suoi soldi e che è un ex della stessa Anna.

Under Paris

Il 5 giugno, invece, sulla piattaforma dedicata allo streaming on demand arriva Under Paris che può essere definito una pellicola di genere horror e thriller, che immagina uno scenario disastroso quando, all'alba della competizione del triathlon, una scienziata scopre che nelle profondità della Senna vive e si nutre uno squalo pericolosissimo, che potrebbe trasformare la competizione sportiva in una vera e propria strage, dal momento che gli atleti dovranno nuotare proprio nel fiume che bagna la Ville Lumière. Con l'aiuto della polizia fluviale e di un attivista ecologista, la protagonista farà di tutto per evitare che decine di atleti vengano uccisi in diretta mondiale.

A family affair

Una delle uscite più attese per il mese di giugno, per quanto riguarda i film, è A family affair, che sarà disponibile a partire dal 28 giugno. Si tratta della commedia di Richard LaGravenese che racconta la storia di Zara (Joey King) che scopre che sua madre (Nicole Kidman) ha una relazione con il divo di Hollywood Chris Cole (Zac Efron), che è anche l'uomo per cui Zara lavora e che ha una reputazione tutt'altro che cristallina a causa del suo brutto carattere. Senza sapere come far coesistere la sua carriera e la sua recente scoperta, Zara si troverà in situazione fuori dal suo controllo, che porteranno a galla anche tratti inaspettati del suo carattere.

Tutte le novità streaming di Prime Video

Freelance

Disponibile dal 2 giugno Freelance è il nuovo film di Pierre Morel che vede come protagonista indiscusso John Cena, che sembra sempre più lanciato nella sua carriera da attore, dopo le prime apparizioni come semplice guest-star. In Freelance l'attore interpreta un soldato in pensione dell'esercito che accetta di fare da guardia del corpo a una giornalista (Alison Brie), che si deve recare in un luogo sperduto del Sud America per avere l'occasione di intervistare un dittatore. Tuttavia i tre improbabili protagonisti di questa commedia tutta da ridere si troveranno incastrati in un vero e proprio colpo di stato che li obbligherà a collaborare per avere qualche speranza di uscire vivi da quello che potrebbe essere l'ultima avventura della loro vita.

Io sono: Celine Dion

C'è molta attesa intorno al documentario Io sono: Celine Dion, che arriverà su Prime Video il 25 giugno 2024. Diretto da Irene Taylor questo progetto punta a portare davanti alla macchina da presa non solo la storia di una delle più grandi cantanti del Novecento, ma anche e soprattutto la malattia che ha colpito Celine Dion e che ha dato un altro passo alla sua vita, costringendola a rinunciare alle esibizioni dal vivo e a rimandare i suoi innumerevoli tour.

Federer: Gli ultimi dodici giorni

Per coloro che sono appassionati di documentari e hanno la curiosità di scoprire la "vita vera" delle celebrità oltre il volto che offrono al pubblico, il 20 giugno su Prime Video arriva Federer: gli ultimi dodici giorni. Il documentario, che porta la firma di Asf Kapadia e di Joe Sabia, si concentra sui dodici giorni che hanno portato alla fine della carriera di Roger Federer. Un vero e proprio film imperdibile per coloro che sono appassionati di sport e vengono ispirati dalle storie dei grandi atleti, anche quando si tratta di intraprendere il proverbiale viale del tramonto.

Le nuove uscite streaming di Apple TV+

Bread & Roses

Prodotto anche da Jennifer Lawrence (la Katniss della saga cinematografica di Hunger Games), Bread & Roses, disponibile dal 21 giugno, è un documentario che testimonia la resilienza delle donne

afghane contro i talebani dopo la caduta di Kabul del 2021. Il film si concentra soprattutto sulla vita di tre donne che combattono per ottenere la loro libertà, la loro indipendenza e la possibilità di viver e la loro vita.