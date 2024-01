Forrest Gump, L'allenatore nel pallone, Il piccolo principe: cosa vedere in tv il 1° gennaio

Quali sono i film da vedere per dare il benvenuto al nuovo anno? Ecco una lista delle pellicole disponibile sui canali in chiaro del digitale terrestre in questo primo gennaio 2024.

Tutti i film da vedere il primo dell'anno

L'allenatore nel pallone

Alle 12.28 su Cine34 viene mandato in onda L'allenatore nel pallone, pellicola cult che vede Lino Banfi indossare gli iconici panni di Oronzo Canà, allenatore di calcio che viene scelto per guidare la Longobarda. Nonostante gli inizi tutt'altro che emozionanti, l'arrivo di un talento come Aristoteles porta la Longobarda a collezionare abbastanza vittorie da poter sognare di rimanere in Serie A e non retrocedere. Peccato che il presidente della squadra non voglia continuare a pagare i prezzi del primo campionato ed è pronto a scommettere contro la sua stessa squadra.

The Blind Side

Alle 14.12 su Canale 5 va invece in onda The Blind Side, una favola a lieto fine ispirato a una storia vera ora al centro di una querelle legale e incentrata su un ragazzo, Big Mike, che dopo essere stato abbandonato dalla madre e costretto a vivere di sotterfugi, viene adottato da una donna (Sandra Bullock) che combatte contro tutto e tutti, compresi i pregiudizi, per far sì che Mike abbia una vera famiglia e una possibilità di andare all'università grazie al football.

Inception

Appuntamento alle 20.59 su 20 Mediaset con Inception, film diretto da Christopher Nolan e caratterizzato da un cast di prim'ordine guidato da Leonardo DiCaprio nei panni di Cobb, un uomo che ha messo su un'attività che si basa sulla manipolazione delle menti e dei sogni. Cobb, insieme alla sua squadra, viene assunto per mettere un innesto nella mente di un uomo (Cillian Murphy), mentre è ancora addormentato. Il compito si dimostra più difficile del previsto, anche perché Cobb è costretto a fronteggiare il fantasma del suo passato e personificato da sua moglie (Marion Cotillard).

Il piccolo principe

Ispirato al capolavoro di Antoine de Saint-Exupery, Il piccolo principe è un film d'animazione che non si limita a raccontare la storia che tutti conosciamo, ma l'alterna a quella di una bambina con una mamma ossessionata dai risultati che fa amicizia con un vecchio aviatore, suo vicino di casa, che le insegnerà l'importanza dei legami e della fantasia. Il film, adatto senza dubbio ai più piccoli, va in onda questa sera alle 21.04 su TwentySeven.

Forrest Gump

Alle 21.21 su Italia Uno, invece, va in onda un film che è diventato un vero e proprio classico della settima arte, Forrest Gump. Il protagonista che dà il titolo al film e che è interpretato da Tom Hanks è un uomo che vive numerose avventure: nato con un leggero ritardo mentale e un disturbo alle gambe, Forrest Gump diventerà un soldato, un corridore, un pescatore di gamberi e un uomo ricco. Attraversando la storia degli Stati Uniti mentre cerca di vivere la sua vita, Forrest ha un unico punto fermo: il suo amore per la migliore amica Jenny.

Natale a tutti i costi

Altro film "a tema" di questo 1 gennaio 2024 è Natale a tutti i costi, pellicola che vede Christian De Sica e Angela Finocchiaro indossare i panni di due genitori stanchi di essere sempre ignorati dai figli. Così i due decidono di fingere di aver ricevuto una grande eredità: notizia che porta di nuovo i loro figli a essere sempre presenti e disponibili. Commedia dolce amara sul vero significato del Natale e sull'importanza della famiglia, Natale a tutti i costi va in onda questa sera alle 21.37 su Canale 5.