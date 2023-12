"Twilight", "Il principe abusivo" e gli altri film: cosa guardare stasera in tv

Mentre stasera in tv verrà trasmessa la finale dell'edizione di quest'anno di X-Factor e su Canale 5 torna Zelig, in cui si esibiranno anche gli Oblivion, ci sono tanti film disponibili anche per chi è appassionato della settima arte.

Quale film non perdere stasera in tv

Il principe abusivo

Ora che dicembre è ufficialmente iniziato, trasportandoci nell'atmosfera natalizia, i palinsesti televisivi cominciano ad arricchirsi di pellicole che rimandano o alle Feste oppure che conservano una traccia di fantastico. Stasera in tv, alle 22.20, su Rai Uno viene trasmessa la "favola" di Alessandro Siani, dal titolo Il principe abusivo. Antonio (Siani) è un uomo partenopeo che vive quasi alla giornata, "scroccando" tutto quello che riesce ad ottenere. A sua insaputa diventa il bersaglio di una strategia politica da parte della principessa Letizia (Sarah Felberbaum) e del suo Ciambellano Anastasio (Christian De Sica), che finge di innamorarsi di un comune mortale per essere al centro dei siti di gossip che si cibano di mero chiacchiericcio. Le cose, però, prendono velocemente una piega inaspettata.

Twilight

Alle 21.15 su Italia 2, invece, c'è l'appuntamento con Twilight, il primo capitolo della saga fantastica tratta dal romanzo omonimo di Stephenie Meyer, che è stato un vero e proprio caso editoriale. La storia racconta le vicende di Bella (Kristen Stewart), una ragazza che si trasferisce nella remota e piovigginosa città di Forks per stare insieme al padre. Qui Bella, insicura e goffa, incontra la misteriosa famiglia Cullen e la sua attenzione viene catturata dal più giovane della famiglia, Edward (Robert Pattinson) che, se all'inizio sembra non trovare particolarmente simpatica l'ultima arrivata, pian piano comincia a dimostrare uno strano interesse. Ben presto, però, Bella capisce che c'è qualcosa di strano nel suo nuovo amico. Edward, infatti, è un vampiro. E non è l'unico della zona.

Fuori controllo

In onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie, Fuori controllo è una pellicola in qualche modo importante perché ha permesso al suo protagonista Mel Gibson di tornare in sala, sul grande schermo, con un ruolo che lo vedeva protagonista, ad anni di distanza da Signs. La storia è incentrata su Thomas Craven, un detective della omicidi che assiste, quasi impotente, alla morte della figlia Emma, proprio dopo essere stata in visita dal padre. Quando si rende conto che la situazione è ben più complicata di quanto previsto, il protagonista decide di affidarsi solo a se stesso per le indagini, ricorrendo a qualcosa che somiglia molto a una giustizia privata.

Rocky V

Per gli spettatori più sonnambuli, invece, in seconda serata alle 23.16 su Iris, viene trasmesso il quinto capitolo della saga di Rocky, quello che persino Stallone ha definito un fallimento e al quale - se avesse dovuto dargli un voto - avrebbe affidato uno zero spaccato. Nel quinto capitolo della saga il pugile italo-americano si è ritirato ormai definitamente dal ring e sta cercando di prendere le distanze dalla boxe. Tuttavia, dei problemi finanziarsi lo inducono a riprendere in mano i guantoni e ad allenare una nuova, giovane promessa.