Val Kilmer, i film da (ri)vedere per ricordare l'attore scomparso

Il cinema oggi piange la morte di Val Kilmer, attore che nel corso della sua carriera ha interpretato diversi ruoli che hanno finito con l'entrare nell'immaginario comune di tutti gli appassionati della settima arte. Stroncato da una polmonite, dopo aver combattuto per anni contro un cancro alla gola, Val Kilmer lascia un grande vuoto nel cuore dei colleghi e di quegli spettatori che nel corso degli anni hanno potuto vedere fiorire la sua carriera. Proprio per ricordare l'attore famoso soprattutto per aver interpretato Iceman in Top Gun e in Top Gun: Maverick, vi consigliamo i film da recuperare o da (ri)vedere per omaggiare la sua filmografia. Sebbene tra i ruoli più famosi della carriera di Val Kilmer ci siano il già citato Iceman e Batman in Batman Forever, la sua filmografia è talmente vasta e variegata da mostrare il talento dell'attore nel cimentarsi con ruoli e generi diversi.

Un esempio è Willow, pellicola fantasy del 1988 diretta da Ron Howard e prodotta dal George Lucas di Star Wars. In essa, Val Kilmer interpreta Madmartigan, un ladruncolo e mercenario che accetta l'incarico di diventare l'amico e la guardia del corpo di una bambina che ha il compito di sconfiggere la terribile strega che sta portando distruzione e terrore nel regno. Il suo personaggio è un personaggio in divenire: all'inizio lo conosciamo solo come un fuorilegge pronto e tutto per di sfuggire alla condanna e alla prigione, ma pian piano la sua lealtà e il suo onore emergono, trasformandolo in un personaggio aggiunto di questo film diventato un vero e proprio cult.

Nel 1995 Val Kilmer lavora con il regista Michael Mann entrando nel cast di Heat - La sfida, dove recita al fianco di Al Pacino e Robert De Niro. Quest'ultimo interpreta Neil McCauley, il leader di una banda di rapinatori di banche di cui fa parte anche Chris, il personaggio interpretato proprio da Val Kilmer. Il film racconta soprattutto dello scontro tra Neil e il detective della polizia di Los Angeles interpretato da Al Pacino: un vero e proprio "guardia e ladri", che però indaga anche la fascinazione del male e l'onore dei vecchi fuorilegge della tradizione. Con il suo aspetto angelico e insieme virile, Val Kilmer si inseriva perfettamente in questo quadro.

Un film estremamente sottovalutato nella carriera di Val Kilmer e che invece varrebbe davvero il tempo di una visione è Il santo, lungometraggio del 1997 diretto da Phillip Noyce, in cui l'attore recentemente scomparso interpreta un genio del crimine nel senso stretto del termine. Chiunque abbia bisogno di un uomo determinato a compiere atti criminali o solo pericolosi può rivolgersi a questa creatura quasi leggendaria, il Santo, che è capace di portare a termine praticamente qualsiasi missione. Dietro giusto compenso, naturalmente. Tuttavia l'ultimo incarico accettato è più difficile e complesso del solito. Si tratta di una grandissima interpretazione da parte di Val Kilmer in quello che è forse il suo ruolo più camaleontico, in cui l'attore cambia spesso volto, voce e movenze.

Nel 2005 il regista Shane Black - sceneggiature di grandi classici come Arma Letale e Last Action Hero - decise di fare il suo debutto dietro la macchina da presa, dirigendo Kiss Kiss Bang Bang, una sorta di commedia degli equivoci che omaggia il cinema noir. Il protagonista è in realtà Robert Downey Jr. che sbarca il lunario facendo dei piccoli furti. Quando si rende conto di essere a un passo dall'essere catturato, l'uomo si mescola alle audizioni per un film poliziesco. Ottenuto il ruolo, il ladro divenuto attore viene affiancato dal noto investigatoire Gay Perry von Shrike, interpretato proprio da Val Kilmer. I due ben presto verranno coinvolti nelle indagini di un vero omicidio e le cose prendono una piega inaspettata.

L'ultimo film che consigliamo di recuperare è Spiriti nelle tenebre, uscito nel 1996 e diretto da Stephen Hopkins e scritto da William Goldman, scrittore de La principessa sposa e due volte Premio Oscar per Butch Cassidy e Tutti gli uomini del presidente. Nel film Val Kilmer interpreta il colonnello John Henry Patterson, ufficiale e ingegnere che viene mandato in Kenya sul finire del diciannovesimo secolo per costruire un ponte sul fiume Tsavo.

Sebbene l'inizio dei lavori sembri promettere un esecuzione veloce e sicura, ben presto l'attacco di leoni "mangia-uomini" fa precipitare il cantiere nel caos e nel terrore e sarà proprio compito di Patterson, insieme a un cacciatore proveniente dagli Stati Uniti (), cercare di annientare la minaccia rappresentata dagli animali selvaggi.