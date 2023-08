“A voce nuda”, a Venezia un corto che parla di sesso ed estorsione

Se ne parla molto (purtroppo) negli ultimi tempi. Il termine sexortion indica un ricatto sessuale realizzato attraverso il web. Si parte da un tranello, l'illusione di una storia sentimentale, e si arriva al ricatto vero e proprio, utilizzando le immagini erotiche come strumento per estorcere denaro alle vittime. Solo nel mese di agosto 2023 la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha raccolto oltre 200 segnalazioni per questo reato, ancora in gran parte sommerso. Le vittime sono perlopiù giovani e giovanissimi, tra i 15 e i 17 anni di età.

Parla di sexortion il cortometraggio “A voce nuda”, che sarà presentato in anteprima come Evento Speciale alla 80^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Racconta la storia della musicista diciassettenne Camilla.

La conferenza stampa si svolgerà martedì 5 settembre ore 13.15, all’Italian Pavillon (Hotel Excelsior), Lido di Venezia. La proiezione è in programma lo stesso giorno, alle 19.30, in Sala Giardino. Saranno presenti, fra gli altri, il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni e Barbara Strappato del Servizio di Polizia Postale e Comunicazioni, gli interpreti Andrea Delogu, Luigi Fedele, Ginevra Francesconi, Julia Magrone e Mr Rain: la sua canzone “Supereroi” fa parte del film.

La Polizia Postale ha collaborato alla realizzazione del cortometraggio, che ha uno scopo divulgativo ed informativo. Il regista è Mattia Lobosco, che è anche sceneggiatore con Niccolò Bottero.

“A voce nuda” ha vinto la quinta edizione del contest “La realtà che NON esiste”, ideato nel 2019 dalla produttrice Manuela Cacciamani e realizzato da One More Pictures con Rai Cinema. Il contest è un’iniziativa di Digital education, nato per promuovere prodotti che raccontino agli adolescenti e alle loro famiglie le minacce e le opportunità del web, dei social network e delle nuove tecnologie.