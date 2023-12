Cinquetti, Fabrizi, Lojodice e Pitagora arrivate a "L'età giusta"

Se volete vedere come si affronta con classe e leggerezza la terza età allora non dovete perdervi la commedia in onda dalla Vigilia di Natale su Paramount+. Certo siamo nel campo della fantasia, della fiction, però le quattro attrici e cantanti, monumento dello spettacolo italiano, così arzille lo sono anche nella vita reale, continuano a lavorare e, per quel che è possibile, non si fanno frenare dagli anni che passano. Bastano i loro nomi: Gigliola Cinquetti (foto), Valeria Fabrizi, Giuliana Lojodice, Paola Pitagora e il film è fatto. Si intitola L'età giusta, è diretta da Alessio Di Cosimo, e racconta la vicenda di quattro donne ottantenni che non si arrendono agli anni che passano e che hanno due giorni di tempo per far crescere un ragazzo, che è poi il nipote di Francesca (interpretata dalla Fabrizi) che non vuole diventare adulto. Una bella avventura per le quattro nonnette che «evadono» dalla casa di riposo per far capire al giovanotto che sta per essere truffato da una sedicente fidanzata. Insomma è una commedia divertente per tutta la famiglia che si ritrova in casa per le feste di Natale: ci sono risate e lacrime, e di fondo rimane il concetto che la vita è bella - si spera - a qualunque età. Come dimostrano le protagoniste, 326 anni in quattro, che non disdegnano di continuare a frequentare i set dopo tanti film, spettacoli, sceneggiati, canzoni che ci hanno regalato per decenni. Del resto Gigliola Cinquetti l'aveva capito già a 16 anni quando vinse Sanremo che non c'è bisogno di avere un'età per salire sul palco della vita.