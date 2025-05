"La città dei lettori" per ripensare i classici

Ascolta ora 00:00 00:00

Thomas B. Reverdy, Ilide Carmignani, Beppe Severgnini, Vera Gheno, Roberto Saviano, Paolo Nori, Omar El Akkad, Fabio Genovesi, Roy Chen, Francesco Piccolo, Pegah Moshir Pour, Claudio Piersanti, Paolo di Paolo, Nicoletta Verna, Mario Desiati, Ilaria Gaspari, Francesco Carofiglio, Vanni Santoni, Valerio Aiolli e tanti altri. Saranno oltre 100 gli ospiti che quest'anno popoleranno La città dei lettori, il festival di Fondazione CR Firenze che porta a Firenze autori, editori, traduttori, divulgatori e curatori di primo piano, a cura di Associazione Wimbledon APS e con la direzione di Gabriele Ametrano. Dal 4 all'8 giugno a Villa Bardini (Costa S. Giorgio 2-4), sede storica dell'iniziativa, in programma incontri, presentazioni, talk, reading ed eventi speciali insieme ai protagonisti della letteratura contemporanea (ingresso gratuito con registrazione obbligatoria a www.lacittadeilettori.it).

Per la sua ottava edizione, la manifestazione sceglie di mettere al centro il tema dei classici. Tra gli incontri che seguiranno questo filo conduttore, quello di Ilide Carmignani, celebre per le sue traduzioni di Roberto Bolaño, che racconterà il grande poeta e scrittore cileno (8 giugno ore 12.00), e della scrittrice e sceneggiatrice Antonella Lattanzi, che nel centenario dalla nascita ricorderà Goliarda Sapienza autrice straordinaria a lungo trascurata e riscoperta grazie al suo romanzo più celebre, L'arte della gioia (6 giugno ore 17.30). Torna l'ormai consueto appuntamento con i finalisti del Premio Strega che, venerdì 6 giugno, saranno ospiti per il primo incontro pubblico dopo la selezione in un pomeriggio interamente dedicato a loro. Una chiacchierata con la cinquina sulla terrazza di Villa Bardini, possibile grazie alla collaborazione di Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. Non solo talk: quest'anno a La città dei lettori arrivano veri e propri spettacoli letterari.

Beppe Severgnini sarà in scena insieme al D&B White Socks Quintet per un dialogo in musica che accompagnerà la presentazione di Socrate, Agata e il futuro (Rizzoli), riflessione sul tempo che passa e sugli anni complicati che stiamo attraversando (5 giugno ore 21).