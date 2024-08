Accompagni un minore o un disabile? Non devi pagare il posto sull'aereo: ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'importante vittoria è stata ottenuta dall'Enac (Ente Nazionale dell'Aviazione Civile) nell'ambito dei costi extra sull'aereo per gli accompagnatori di minorenni o persone disabili che non dovranno pagare alcun sovrapprezzo perché, altrimenti, sarebbe una pratica commerciale che in questi casi è vietata. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto un appello di Ryanair approvando in pieno il provvedimento presentato dall'Ente che ha interdetto " per ragioni di safety, la richiesta di costi extra da parte delle compagnie aeree per la prenotazione del posto contiguo agli accompagnatori dei passeggeri minori di 12 anni e dei disabili, ritenendola pratica commerciale ".

La sentenza

Come è giusto che sia, quindi, non si applicherà nessuna tariffa extra nei casi sopra menzionati: l'Enac ha fatto sapere che è stato respinto l’appello di Ryanair contro la sentenza del Tar del Lazio datata novembre 2022. La compagnia irlandese low cost ha visto respinta la sua richiesta secondo la quale " la normativa comunitaria non prevederebbe alcun obbligo in base al quale la vicinanza tra minore e accompagnatore debba essere gratuita" . Le varie tariffe, in base alle normative europee del settore, sono rimesse " alla libera scelta imprenditoriale dei vettori aerei, nel rispetto dell’art. 22 del Regolamento CE 1008/2008.

Il Consiglio di Stato, quindi, ha accolto la tesi dell’Enac e bocciato Ryanair perché la safety (prevenzione e interventi sui rischi) che viene assicurata dalla vicininanza dell’accompagnatore " non può essere considerata un servizio extra di cui poter beneficiare solo previo pagamento di un costo aggiuntivo" . La sentenza aggiunge che la necessità di avere posti vicini " tra minore ed accompagnatore è chiaramente connessa all’obbligo di safety, il cui assolvimento grava sul vettore e non può essere condizionato al pagamento di alcun supplemento .

Le parole del presidente Enac