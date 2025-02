Acri: “Bene il rifinanziamento del Fondo povertà educativa”

Ascolta ora 00:00 00:00

L’approvazione definitiva del decreto Milleproroghe alla Camera porta con sé anche il rifinanziamento per il triennio 2025-2027 del Fondo per il contrasto alla povertà educativa. Saranno garantiti 3 milioni di euro annui ai programmi contro la dispersione scolastica che garantiscono opportunità educative ai giovani in tutto il Paese.

Il presidente dell’Acri, Giovanni Azzone, ha espresso soddisfazione definendola «un’ottima notizia per tutto il Paese, che potrà così continuare a contare su un vasto cantiere di sperimentazioni volte a contrastare la dispersione scolastica e offrire opportunità educative a bambini e ragazzi in tutta Italia». Azzone ha inoltre sottolineato come il rifinanziamento sia il frutto di una richiesta bipartisan da parte del Parlamento, un segnale che dimostra «la consapevolezza di un’emergenza cruciale per il Paese e un riconoscimento trasversale della positiva esperienza di partenariato pubblico-privato sociale del Fondo».

Il Fondo, nato nel 2016 come iniziativa congiunta tra Governo, Fondazioni bancarie e Forum del Terzo Settore, rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra settori diversi per affrontare una delle sfide più urgenti del

nostro tempo. «Le Fondazioni di origine bancaria continueranno a promuovere e a sostenere convintamente il Fondo, come stanno facendo ininterrottamente dal 2016, quando contribuirono alla sua attivazione», ha aggiunto Azzone.