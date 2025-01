Adm: al via la sperimentazione del tax refund

Ascolta ora 00:00 00:00

Partirà a breve la sperimentazione dell'App per la procedura di tax refund progettata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in collaborazione con Sogei. Stamattina, presso la sede di Piazza Mastai a Roma, Stefano Saracchi, direttore della Direzione Organizzazione e Trasformazione digitale dell'ADM, insieme a Claudio Oliviero, Direttore della Direzione Dogane, e Rosanna Lanuzza, Direttrice della Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo, ha presentato il progetto agli operatori del settore (tax refund operators) e ai funzionari dell'Agenzia che ne seguiranno per primi la sperimentazione. Scaricando quest'App in lingua inglese su smartphone, tablet o pc, i viaggiatori - residenti extra Ue - potranno fruire di un nuovo sistema, facile e veloce, di rimborso dell'Iva sui prodotti acquistati in Italia.

"Per garantire un monitoraggio efficace e perfezionare il funzionamento dell'App, il progetto è stato avviato con una fase sperimentale. In questa fase iniziale, l'utilizzo del nuovo strumento sarà disponibile presso l'Aeroporto di Fiumicino e il Valico stradale di Ponte Chiasso.

" ha spiegato Saracchi, che ha concluso "l'obiettivo è semplificare l'esperienza di viaggio e di acquisto nel nostro Paese, offrendo un servizio efficiente e ben organizzato, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e migliorando costantemente l'operatività del nostro personale e dei nostri uffici".