Amazon, 10 milioni di multa dall'Antitrust. "Limitata libertà dei consumatori"

10 milioni di euro di multa. È stata comminata alla multinazionale americana Amazon dall'Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) per pratica commerciale scorretta che limita la libertà di scelta dei consumatori. La sanzione è rivolta a due società del gruppo, nel dettaglio si tratta delle lussemburghesi Amazon Services Europe S.à r.l. e Amazon EU S.à r.l. ed ha origine sulle impostazioni predefinite del colosso statunitense per quanto riguarda gli acquisti online.

L'accusa dell'Antitrust

Tutto nasce dal fatto che sul sito www.amazon.it, " per un’ampia selezione di prodotti, viene pre-impostata l’opzione 'acquisto periodico' anziché 'acquisto singolo', limitando così la libertà di scelta dei consumatori" . Grazie alla fase istruttoria, l'Antitrust ha evidenziato e certificato che Amazon opera scorrettamente a livello commerciale per quanto riguarda la pre-selezione degli acquisti periodici di molti prodotti presenti sul sito Internet: accanto alla descrizione dell'articolo desiderato, ecco spuntare l'opzione già pre-impostata che riguarda l'acquisto periodico, ossia reiterato nel tempo invece (come dovrebbe essere correttamente) di far effettuare al consumatore soltanto l'acquisto del singolo prodotto.

"Si limita la facoltà di scelta"

La problematica messa in luce dall'Autorità riguarda sia i prodotti originali Amazon che quelli venduti da altre aziende sul sito del colosso americano. L'accusa è chiara: " In questo modo, viene limitata in modo considerevole la libertà di scelta dei consumatori. La pre-spunta grafica dell’acquisto ricorrente induce a comprare periodicamente un prodotto - anche senza effettivo bisogno - limitando così la facoltà di scelta ". La condotta della multinazionale, quindi, è stata valutata anche contro " il canone di diligenza professionale perché un operatore dell’importanza di Amazon sarebbe tenuto a costruire le interfacce online, relative ai processi di acquisto, in modo da consentire ai consumatori di effettuare scelte commerciali libere e consapevoli" .

All'inizio dell'istruttoria era stata valutata negativamente anche la pre-selezione sulla consegna veloce a pagamento ma, in questo caso, l'Antitrust " ha accolto gli impegni proposti da Amazon che in futuro predefinirà soltanto l’opzione di consegna gratuita. Inoltre le due società erogheranno un ristoro a favore dei consumatori che durante il 2023 si sono rivolti al Servizio Clienti per lamentarsi di questa condotta", si legge sul comunicato dell'Agcm.

Una multa per la multinazionale che, evidentemente, da questo momento in poi dovrà rendere (nella fattispecie) le operazioni sul proprio sito online più trasparenti dando la possibilità di scelta, ai propri clienti, se procedere all'acquisto periodico di un determinato prodotto o meno.

La risposta di Amazon

Non si è fatta attendere la risposta del colosso di e-commerce che in un nota ha espresso " forte disaccordo con la decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), e intendiamo fare ricorso" . La tesi è che i clienti, ogni giorno " traggono beneficio dal programma 'Iscriviti e Risparmia' risparmiando denaro e tempo sulle consegne periodiche di prodotti che utilizzano regolarmente. Dal suo lancio in Italia, i clienti di Amazon.it hanno risparmiato oltre 40 milioni di euro grazie agli ordini effettuati con Iscriviti e Risparmia. La nostra priorità è da sempre quella di ottenere e mantenere la fiducia dei clienti e continueremo a lavorare per offrire loro un'ottima esperienza di acquisto grazie a prezzi bassi, ampia selezione e consegne rapide ".

Secondo una ricerca portata avanti da "The European House - Ambrosetti" sui maggiori brand fisici e online, Amazon sarebbe al primo posto nel giudizio degli italiani per quanto riguarda la selezione dei prodotti, la convenienza e il potere d'acquisto.

A proposito del programma "Iscriviti e Risparmia", i clienti hanno la facoltà di scegliere quali prodotti ricevere periodicamente (i preferiti) senza dover inoltrare l'ordine tutte le volte con l'agevolazione di uno sconto per l'acquisto periodico rispetto a quando si compra singolarmente.