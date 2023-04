Amici a quattro zampe, costi eccessivi

A Milano il costo di una visita veterinaria ammonta a circa 80 euro. Cibo, vaccinazioni e visite mediche contribuiscono a svuotare le tasche dei padroni. Secondo un’analisi firmata Altroconsumo, i prezzi variano di città in città.

Italiani pet friendly

Secondo il report annuale ASSALCO-Zoomark, in Italia gli animali da compagnia sono più numerosi degli esseri umani: 62,1 milioni, di cui oltre 8 milioni sono cani. I padroni devono, però, far fronte a spese importanti, anche in ragione del fatto che non esiste un servizio veterinario pubblico. Oltre al costo del cibo per gatti e cani, che risulta particolarmente oneroso, i nostri amici a quattro zampe necessitano di spese mediche. L’unico modo per recuperare una piccola percentuale di queste spese, è tramite la dichiarazione dei redditi. I padroni possono richiedere una detrazione fiscale del 19% per un importo massimo di 550 euro e una franchigia di 129,11 euro. Calcolatrice alla mano, la detrazione Irpef può ammontare, come soglia massima, a 80 euro. Altro fattore che influisce negativamente sulle tasche dei padroni è l’Iva al 22% sulle visite veterinarie, al contrario delle prestazioni sanitarie per gli umani.

Microchip e prima visita

L’indagine registra notevoli differenze di costi in base alle città. Solitamente, le città del sud Italia sono le più economiche. In media, si spendono dai 39 euro a Napoli ai 43 euro a Roma. A Milano, Torino e Bari, le strutture possono arrivare a chiedere più di 80 euro. Gli ambulatori risultano spesso più economici delle cliniche. Vi sono poi altri costi obbligatori, tra questi il microchip. La legge impone l’applicazione del chip per cani, che può costare da 25 a 65 euro. Milano, per esempio, è una delle città più care, l’applicazione del microchip costa, mediamente, 49 euro. A Bari si spendono circa 34 euro. Nel Lazio, il costo per l’applicazione del microchip e l’iscrizione presso l’Asl, è di 28 euro totali.

Pronto soccorso

Le situazioni di emergenza richiedono strutture specifiche. Su 149 impianti analizzati, il 19% ha un servizio di pronto soccorso aperto 24 ore su 24 e nel 54% dei casi gli ambulatori sono aperti solo durante i giorni feriali. Nel 27% dei casi di emergenza è possibile contattare telefonicamente i veterinari.