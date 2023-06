Oggetti smarriti, ecco le app per ritrovarli

Chiavi di casa, portafogli, occhiali da sole. Almeno una volta nella vita a tutti è successo di perdere qualcosa. A Milano, per esempio, l’Ufficio oggetti smarriti ha dichiarato di aver ricevuto 31.018 articoli lasciati sul tram, per strada, al ristorante e in molti altri luoghi. Secondo i dati forniti l’oggetto più frequentemente dimenticato è il portafoglio. Infatti nel capoluogo lombardo sono 5.214 le persone ad averlo smarrito, seguono borse e zaini e chiavi. Per fortuna la tecnologia ci viene in soccorso con diverse applicazioni in grado di farci ritrovare quello che pensavamo di aver perduto per sempre.

Tile e Filo

Sono diverse le applicazioni sul mercato che consentono di facilitare il ritrovamento degli oggetti smarriti. Tile è una di queste ed è un dispositivo che attraverso un chip inserito nel portafoglio o attaccato alle chiavi di casa consente di geolocalizzare l’oggetto tramite un software. Questo sistema è molto simile all’AirTag firmato Apple. Un’altra proposta attiva sul mercato è Filo che permette di trovare gli oggetti attraverso un portachiavi da lasciare, per esempio, all’interno della borsa, dello zaino o addirittura della macchina. Inoltre consente di localizzare il dispositivo e la sua ultima posizione.

Chipolo e Pixie

Un’altra proposta sul mercato è Chipolo si tratta di un software pratico. Nello specifico attraverso dispositivi di diverse dimensioni è possibile far rintracciare uno specifico articolo da più persone. Per esempio tutta la famiglia può vedere dove si trovano gli oggetti. Pixie, invece, consente di utilizzare la realtà aumentata per visualizzare la propria stanza e conoscere la posizione di ciò che è stato smarrito. L’app fornisce una copertura bluetooth oltre la media dei normali sistemi.

La digitalizzazione degli uffici smarriti con FindMyLost

Sono diversi gli uffici di oggetti smarriti delle grandi città che ogni anno collezionano zaini, chiavi di casa, occhiali e molte altre cose dimenticate dai proprietari. La web app FindMyLost nel 63% dei casi consente di trovare quello che è stato perso. Chiunque trovi un oggetto abbandonato può scattare una foto e caricarla sul portale. Sarà necessario specificare dove e quando è stato trovato l’articolo. Il successo è ancora più alto sui treni dove, grazie all’app, l’80% delle valige disperse vengono ritrovate. In un solo anno sono stati recuperati 9 mila oggetti. Gli articoli maggiormente smarriti sono i vestiti per il 27%, borse e zaini per il 25%, mezzi tecnologici, come tablet e pc, per il 18% e, infine, i documenti per il 10%.