Assicurazione auto: ecco le app che fanno davvero risparmiare

Paghi troppo l’RC auto? Forse è solo perché non hai ancora scaricato l’app giusta. Secondo i dati dell’Osservatorio di Segugio.it, il costo medio dell’RC auto ha toccato i 466,55 euro a giugno 2025, con un aumento del 6,14% rispetto a gennaio. Un incremento che pesa soprattutto su chi utilizza poco l’auto ma è comunque costretto a sostenere costi fissi elevati. Il risultato? Circa 2,6 milioni di veicoli senza copertura con un buco da 1,4 miliardi di euro per le compagnie e un rischio enorme per la sicurezza su strada. In questo frangente, il digitale si presenta come una risposta concreta e immediata: oggi esistono diverse applicazioni che permettono di tagliare sensibilmente il costo della polizza, adattandola alle reali esigenze dell’automobilista. Strumenti che non solo confrontano le offerte in tempo reale, ma offrono formule flessibili come il “pay per use”, ideali per chi guida poco o solo in determinati periodi dell’anno, eccone alcuni.

Segugio.it

Tra le app più diffuse c’è quella di Segugio.it, che consente di confrontare decine di offerte in pochi minuti. Il sistema attinge a un database di oltre 80 compagnie, elaborando preventivi personalizzati sulla base dei dati dell’assicurato e del veicolo. Secondo l’osservatorio del portale, chi cambia compagnia e utilizza un comparatore può risparmiare anche diverse centinaia di euro l’anno. Tra i punti di forza, la possibilità di bloccare un’offerta per 60 giorni e di accedere a una consulenza gratuita con un operatore. L'applicazione non sempre ottiene recensioni entusiastiche dagli utenti – su App Store, ad esempio, il punteggio è basso – ma resta tra le soluzioni più efficaci per chi cerca trasparenza e rapidità nel confronto.

Prima.it

L’app di Prima Assicurazioni è pensata per chi preferisce una gestione completamente digitale della propria polizza. L’utente può calcolare il preventivo, acquistare la copertura e gestire ogni aspetto della polizza direttamente dall’app, senza intermediari. Prima propone spesso offerte mirate, in particolare per i guidatori giovani o per le famiglie, con coperture accessorie personalizzabili. È una delle realtà assicurative cresciute più rapidamente in Italia, grazie a una comunicazione smart e alla facilità d’uso dell’interfaccia. È possibile trovare le offerte Prima anche tramite Segugio.it, ottenendo a volte condizioni più vantaggiose.

Verti

Verti è tra le compagnie che offrono polizze pay-as-you-drive o pay-per-use, un sistema che calcola il premio assicurativo sulla base dei chilometri effettivamente percorsi. È una soluzione perfetta per chi utilizza l’auto occasionalmente, ad esempio per brevi spostamenti urbani o solo nei weekend. Il vantaggio è evidente: meno si guida, meno si paga. Secondo le stime della compagnia, il risparmio rispetto alle polizze tradizionali può arrivare fino al 30%. L’app permette di monitorare la copertura e i dati di utilizzo, offrendo anche strumenti per il pagamento e l’assistenza in tempo reale.

Telepass Assicura

Con il lancio di Telepass Assicura, anche il gruppo specializzato nei servizi autostradali entra nel settore assicurativo. L’applicazione consente di stipulare una polizza RC auto basata sui dati di mobilità già raccolti dal dispositivo Telepass, come chilometraggio e stile di guida.

Tra i vantaggi: la possibilità di rateizzare il premio annuale, la gestione completamente mobile della documentazione e l’integrazione con altri servizi del mondo Telepass (dai parcheggi alla manutenzione). Una formula interessante soprattutto per chi è già cliente e desidera centralizzare i costi di mobilità.