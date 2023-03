Assunzioni, Italo offre lavoro sui treni

Il mondo del lavoro italiano è in netta ripresa ed è testimoniato dai numeri di questo primo scorcio di 2023: un'azienda su tre ha intenzione di aumentare i propri dipendenti nei primi sei mesi di quest'anno. Tra queste si inserisce anche Italo Ntv (Nuovo Trasporto Viaggiatori) che sul proprio sito web ha pubblicato alcuni annunci che riguardano l'inserimento di diverse figure professionali da nord a sud nel nostro Paese.

Hostess e Steward

Sono molte le sedi coinvolte nella ricerca di Hostess e Steward di Stazione: Torino, Milano, Verona PN, Venezia, Bologna Centrale, Reggio Emilia, Firenze Santa Maria Novella, Roma e Salerno. Le attività richieste riguardano offerta, promozione e vendita dei prodotti a marchio Italo oltre alla gestione dell'attività di comunicazione al servizio dei viaggiatori per garantire adeguata assistenza. L'azienda richiede anche che vengano monitorate le attività dei fornitori esterni oltre al monitoraggio degli apparati e degli equipaggiamenti di stazione e il nuovo personale dovrà essere in grado di saper accogliere la clientela e supportare lo Station Manager per tutte le attività operative.

Tra i requisiti e le competenze per lavorare in Italo saranno necessari almeno un'esperienza pregressa di due anni nei settori trasporto, retail e turismo, una conoscenza fluente della lingua inglese e il possesso di un diploma o della laurea. Saranno considerati valori aggiunti la conoscenza di una seconda lingua e la disponibilità a lavorare, su turni, nei giorni festivi. " Il superamento della selezione prevedrà la partecipazione ad un corso di formazione di circa tre settimane, il cui superamento è necessario per l’inserimento al ruolo tramite contratto di Somministrazione ", spiega l'azienda.

Nuovi macchinisti

Se si sono da poco concluse le selezioni per la ricerca di nuovi operatori d'impianti, sono aperte quelle per la ricerca di macchinisti per le zone di Milano e Roma che abbiano una licenza Europea di condotta treni in corso di validità oltre al certificato complementare di categoria B in corso di validità e un'esperienza nel ruolo che sia superiore a un anno. Anche in questo caso tra i titoli di studio sarà richiesto almeno un diploma di scuola secondaria e la disponibilità a trasferirsi a Roma, Milano e Napoli: sarà richiesta la disponibilità a lavorare su turni " compresi notturni e festivi ".

Le altre figure

Ma non è finita qui perché l'azienda deve potenziare il suo personale ricercando nuove figure di Controller, addetti all'ufficio acquisti e procurement, budget analyst per sostituzione di maternità, diplomati e laureati che fanno parte delle categorie protette oltre a un addetto o addetta alla tesoreria e neolaureati in Ingegneria Gestionale, Economia e Statistica. Tutte queste figure sono ricercate per la sede di Roma.