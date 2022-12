Meno corse e più care. La beffa di Sala a chi si muove con bus e tram

Da gennaio aumenterà il prezzo dei biglietti Atm e, udite udite, diminuiranno le corse di molte linee. Una brutta sorpresa per i milanesi che sono costretti per necessità a spostarsi da una parte all’altra della città. Non bastava il costo rincarato dei ticket, adesso è arrivata anche la notizia della soppressione di diverse corse. Da gennaio saranno quindi due le sorprese che si ritroveranno gli utenti dei mezzi pubblici. La prima, come ha spiegato ieri il sindaco Giuseppe Sala, dovrebbe entrare in vigore subito dopo le festività natalizie, visto che è solo un problema di tempi tecnici. Tra pochi giorni, molto probabilmente dall’8 gennaio, il ticket singolo costerà 20 centesimi in più, passando così dai 2 euro attuali ai 2,20. Oltre al danno ecco arrivare anche la beffa: verranno ridotte le corse dei mezzi di superficie e, di conseguenza, dovremo aspettare più tempo per poter salire su tram e autobus, che saranno probabilmente zeppi. Invece che migliorare, il servizio andrà quindi peggiorando.

Meno corse per risparmiare energia

Il motivo di entrambi i cambiamenti sarebbe da attribuire all’incremento dei costi dell'energia, i cui prezzi, a causa della guerra in Ucraina, sono schizzati alle stelle a partire dalla metà dell’anno scorso. Per quanto riguarda l’Azienda tranviaria milanese, i costi dell'energia sarebbero quadruplicati da 50 a 150/170 milioni. E a farne le spese saranno i passeggeri che, oltre al biglietto singolo, troveranno aumentati anche altri titoli di viaggio: il biglietto giornaliero dovrebbe aumentare dagli attuali 7 euro a 7,60; quello valido tre giorni da 12 a 13 euro; infine, il carnet per dieci viaggi dovrebbe passare dagli attuali 18 euro a 19,50. Esclusi dagli aumenti, sempre che non si cambi idea, dovrebbero essere gli abbonamenti, sia quello mensile che quello annuale. I tagli delle corse, previsti dal 30 gennaio, saranno del 3%. Non tutte le linee saranno interessate, ma molte, soprattutto le principali. I tram che subiranno modifiche saranno: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 19, 27, 33. Mentre i bus coinvolti sono: 43, 47, 49, 50, 54, 58, 60, 61, 63, 67, 70, 73, 74, 80, 81, 94.

Ira della Lega: "Sinistra finto-green"