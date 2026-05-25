Bagagli smarriti, la Cassazione cambia rotta: il modulo in aeroporto basta per chiedere il rimborso

Per anni, dietro un bagaglio arrivato in ritardo si è nascosta una partita molto più ampia di una semplice seccatura da aeroporto. Per il passeggero significava acquistare vestiti, prodotti essenziali, affrontare spese impreviste e, spesso, perdere tempo in reclami destinati a rimbalzare contro un muro procedurale. Per le compagnie, invece, la mancata presentazione di un secondo reclamo formale entro 21 giorni diventava spesso una leva per respingere le richieste. Con l’ordinanza n. 8684 del 7 aprile 2026, la Corte di Cassazione interviene su questo equilibrio e stabilisce che il Pir, il modulo compilato in aeroporto, può già valere come reclamo ai sensi della Convenzione di Montreal.

Una svolta contro la burocrazia

La decisione incide su una prassi che, nel tempo, aveva creato una zona grigia tra diritto al rimborso e formalismi amministrativi. Il passeggero che denunciava subito il disservizio allo sportello bagagli poteva comunque vedersi negare il risarcimento perché non aveva inviato un’ulteriore comunicazione scritta. La Cassazione supera questa lettura restrittiva: se il vettore viene informato tempestivamente del ritardo o della mancata riconsegna, la funzione del reclamo è già soddisfatta. Il punto centrale diventa quindi la conoscenza del disservizio, non la moltiplicazione degli adempimenti.

Il peso economico dei bagagli in ritardo

La questione non riguarda solo il diritto dei trasporti, ma anche il costo reale della mobilità. Un bagaglio riconsegnato giorni dopo può generare spese immediate: abiti, medicinali, articoli per l’igiene, strumenti di lavoro, beni personali necessari durante il viaggio. La Convenzione di Montreal prevede che, in caso di ritardo, il reclamo venga inoltrato entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero. La nuova interpretazione chiarisce però che il reclamo può essere validamente presentato anche prima, dal momento in cui il viaggiatore scopre l’irregolarità.

Dal caso Eurowings al principio generale

La vicenda nasce da un disservizio su una tratta internazionale Catania-Düsseldorf-Copenaghen, operata da Eurowings. Dopo il primo rigetto davanti al giudice di pace, il Tribunale di Messina aveva riconosciuto valore alla segnalazione effettuata in aeroporto. La Cassazione conferma questa impostazione e chiarisce che il Pir non è soltanto uno strumento operativo per avviare la ricerca del bagaglio, ma può assumere anche valore di reclamo formale. È un passaggio rilevante perché riduce l’asimmetria tra compagnia e consumatore.

Più tutela per chi viaggia

La pronuncia rafforza il passeggero in un settore dove tempi stretti, procedure digitali e moduli non sempre chiari finiscono spesso per scoraggiare le richieste. Il principio affermato è semplice: non serve duplicare gli atti se la compagnia è già stata avvisata in modo chiaro e tracciabile. Per i vettori aerei, invece, diventa più difficile opporre eccezioni puramente formali quando il disservizio è stato denunciato subito. La decisione potrebbe quindi aumentare il numero di richieste accolte, soprattutto nei casi in cui il viaggiatore ha conservato copia del Pir e delle spese sostenute.

Il rimborso non è automatico

La Cassazione non trasforma ogni ritardo in un assegno garantito, ma rende più accessibile il percorso per ottenere il risarcimento. Il passeggero deve comunque dimostrare il disservizio e, quando possibile, documentare le spese affrontate.

Tuttavia, l’orientamento della Corte riduce il rischio che una domanda venga respinta solo per l’assenza di un secondo reclamo. In termini pratici, il modulo compilato al banco bagagli diventa un documento da conservare con attenzione, insieme a ricevute, carte d’imbarco e comunicazioni con la compagnia.