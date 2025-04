Bari, la truffa della borsetta: così una banda mangia nei ristoranti senza pagare

Ascolta ora 00:00 00:00

A Bari e in provincia si sta diffondendo un fenomeno che sta mettendo in difficoltà diversi ristoratori. Una banda composta da due uomini e una donna, non ancora identificati, ha ideato un sistema ingegnoso per mangiare in ristoranti di alto livello senza saldare il conto. Il copione si ripete sempre allo stesso modo: i tre si presentano come normali clienti, si accomodano, ordinano senza badare a spese e consumano piatti raffinati. Una volta terminato il pasto, abbandonano una borsetta apparentemente dimenticata sul tavolo e, con la scusa di uscire a fumare una sigaretta, si dileguano rapidamente, lasciando il conto da pagare.

Il racconto di una testimone

Tra le attività colpite figura anche il ristorante in cui lavora Sara Palmisano, cassiera, che ha deciso di raccontare quanto accaduto durante la trasmissione “Pomeriggio Cinque”. “Erano in tre. Hanno ordinato molto, per un totale di oltre 380 euro”, spiega. “Ho visto i due uomini allontanarsi per fumare e poco dopo anche la donna li ha seguiti. Pensavo che sarebbero tornati, anche perché avevano lasciato una borsa sul tavolo. Invece sono scappati. Ho avvisato subito i titolari, ma a quel punto era già troppo tardi”.

Il modus operandi

Quello che sembrava un singolo episodio si sta rivelando un modus operandi seriale. I ristoratori del barese iniziano a temere di trovarsi anche loro vittime della cosiddetta “truffa della borsetta”. Non si tratta solo del danno economico, ma anche del senso di insicurezza e frustrazione che lascia il passaggio di questi falsi clienti. La truffa colpisce soprattutto locali eleganti, dove l’apparenza e la discrezione sono parte del servizio, rendendo ancora più facile l’inganno.

La risposta dei ristoratori

Per contrastare questo tipo di truffa, alcuni ristoratori stanno adottando precauzioni più rigide, come il monitoraggio costante dei tavoli e una maggiore attenzione nei confronti di comportamenti sospetti.

In alcuni casi si stanno registrando i nomi dei clienti al momento della prenotazione o chiedendo un contatto telefonico verificabile. Anche il personale di sala viene istruito per agire tempestivamente in caso di allontanamenti sospetti.