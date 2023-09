Benzina supera 2 euro anche al self. Ecco il piano del governo per far scendere le tariffe

Un litro di benzina in modalità self costa più di 2 euro. La soglia psicologica è stata ampiamente superata e il prezzo del fai-da-te fa rabbrividire gli automobilisti. A Bolzano, per esempio, il costo del carburante ha raggiunto la cifra di 2,006 euro al litro sulla rete ordinaria. Il governo sta studiando un piano per far scendere le tariffe.

Le cifre

Non solo a Bolzano ma anche le altre regioni hanno registrato aumenti importanti per quanto riguarda il costo della benzina. Un esempio è la Liguria dove un litro di verde in modalità self costa 1,996, mentre in Basilicata la cifra ammonta a 1,995 euro. Si tratta di un caro prezzi importante, il presidente di Assoutenti Furio Truzzi ha commentato così la questione: “I listini dei carburanti proseguono la loro corsa senza sosta al rialzo”. L’associazione ha chiesto al governo misure immediate per scongiurare il verificarsi di un nuovo incremento dell’inflazione. Attualmente l’esecutivo ha dovuto escludere il taglio delle accise in quanto la prossima manovra richiederà diversi fondi.

Bonus benzina

Sul tema il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato che durante il prossimo consiglio dei ministri è in arrivo un aiuto specifico per automobilisti e autotrasportatori. Inoltre il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti potrebbe portare al vaglio dell’esecutivo una nuova social card, simile alla tessera “Dedicata a te” per la spesa alimentare. Si tratta di un supporto per i nuclei familiari in difficoltà che verrebbe assegnato a chi possiede i requisiti ma senza la necessità di inoltrare al richiesta.

Le risorse

In merito alle risorse necessarie per mettere in atto delle misure specifiche al fine di aiutare i cittadini, vanno considerate le tasse più sostanziose incassate dal governo, come l'extra-gettito Iva. Il presidente dell’Antitrust, Roberto Rustichelli, ha ottenuto un colloquio con il ministro Urso per definire una strategia di sviluppo in merito alla concorrenza e alla trasparenza in settori cruciali, proprio come quello della distribuzione dei carburanti. Una possibilità potrebbe essere l’approfondimento in merito alla marginalità delle raffinerie e l’andamento dei prezzi in autostrada e sulle royalties versate dalle compagnie in Italia per estrarre il petrolio.