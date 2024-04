Biglietti aerei sotto i 30 euro, ecco come e dove trovarli

Buone notizie per i viaggiatori. Sono più di 20 milioni i biglietti che le principali compagnie low cost italiane offrono a meno di 30 euro, tasse incluse. In questi casi, però, bisogna stare attenti ai servizi extra che potrebbero far lievitare il prezzo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per scovare i titoli di viaggio low cost e per non incappare in brutte sorprese al momento dell’acquisto.

I dati e il periodo

Considerando il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre 2024 e compagnie Ryanair, easyJet, Wizz Air, Vueling, Volotea, Transavia ed Eurowings offrono tariffe ribassate rispetto al 40% del totale dei posti disponibili. Questa scontistica emerge dai dati della piattaforma Cirium. L’analisi sottolinea che è la compagnia aerea Ryanair a offrire più della metà dei posti a prezzi particolarmente bassi. La compagnia irlandese nel Belpaese ha messo in vendita circa 2 milioni di posti al costo di meno di 30 euro per un periodo limitato. Secondo quanto rivelato da Michael O’Leary il periodo e la tariffa più conveniente sarebbe il martedì durante la seconda settimana di maggio.

Perché costano poco

Le offerte sono dovute ai flussi di acquisto, questo significa che i prezzi crollano in alcuni momenti in quanto le aziende hanno difficoltà nel riempire gli aerei in alcuni orari oppure perché, rispetto a determinate analisi, la capacità di spesa dei possibili clienti ,rispetto ad alcune rotte, non è particolarmente ampia. Considerando, per esempio, Pasqua 2024 il fatto che quest’anno sia caduta a marzo, ha fatto sì che su aprile si potessero trovare voli meno cari. La tratta Bergamo-Brindisi è infatti è arrivata a costare 36 euro andata e ritorno, bagaglio a mano e la scelta del posto esclusi.

Le tariffe

In quanto alle tariffe quelle a minor prezzo spesso si trovano in giornate meno gettonate, sicuramente non il lunedì, il venerdì e la domenica, salvo alcuni casi. I viaggi nazionali, come, per esempio, la tratta Genova-Napoli, costa meno il lunedì mentre Napoli-Genova conviene acquistarla il venerdì. Nei momenti in cui ci sono ponti festivi, grandi eventi musicali e sportivi (come concerti o gare) è molto difficile trovare prezzi bassi.

Italia-Europa

In quanto ai collegamenti low cost Italia-Europa ci sono alcune offerte convenienti.

Un esempio è il volo Ryanair per la tratta Bergamo-Dublino che costano 14,99 il giorno 30 aprile e Bergamo -Tirana a 10,99 il 20 aprile con Wizz Air oppure il Milano Malpensa-Londra Gatwick del 2 maggio a 10,99 con easyJet.