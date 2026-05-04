Bit 2027 anticipa al Netcomm Forum gli scenari del turismo che cambia

Modelli, processi e linguaggi dell’offerta turistica cambiano con una velocità senza precedenti e serve una visione nuova per rispondere a una domanda cruciale per il mondo del travel: come ridisegnare la relazione tra destinazioni, prodotto e distribuzione? Per dare risposte concrete a imprese e operatori BIT 2027 riunirà alcuni tra i più autorevoli esperti ed esponenti del settore al Netcomm Forum 2026, il più importante appuntamento italiano del commercio digitale, che si terrà il 6 e 7 maggio prossimi presso Allianz MiCo Nord di Milano.

“La scelta di portare al Netcomm Forum un tema così ricco di sviluppi futuri per il settore travel testimonia il grande potenziale, in termini di contenuti e proposte innovative, della collaborazione tra BIT e Netcomm - commenta Emanuele Guido, head of Home, Fashion and Leisure Exhibitions di Fiera Milano -. È una partnership che nasce dalla volontà di portare il turismo al centro di un ecosistema in cui innovazione e tecnologia stanno ridefinendo linguaggi, modelli e relazioni. La Bit vuole dare voce alle aziende del travel in un contesto altamente evoluto, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi direttamente con i protagonisti internazionali che sviluppano le soluzioni tecnologiche del futuro. È un dialogo essenziale per accompagnare la trasformazione del settore e costruire nuove opportunità di crescita”.

Mercoledì 6 maggio dalle 16 alle 17.30 nella Sala Meeting 1 il workshop Travel ReCode riunirà alcune tra le figure più rappresentative dell’ecosistema turistico e digitale per esplorare come i brand del turismo possano ricodificare la propria offerta valorizzando l’identità delle destinazioni, co-creando prodotti flessibili e datadriven e integrando canali distributivi fisici e digitali in un ecosistema fluido e omnicanale. Nel panel moderato da Luca Romozzi, il direttore commerciale per l’Europa, aziende e destinazioni di Sojern, Domenico Pellegrino porterà la propria esperienza di Ceo di Bluvacanze e presidente di AIDIT-Associazione Italiana Distribuzione Turistica, mentre Kyriaki Boulasidou, presidente di Adutei, l’Associazione dei delegati ufficiali del turismo estero in Italia e direttrice per l'Italia dell’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo, parlerà della visione delle destinazioni internazionali. Mirko Lalli analizza invece, come esperto di Data Intelligence e intelligenza artificiale, la IA applicata al turismo e infine Giuseppe Suma, Group vertical director consumer services Italy di TikTok, porterà al tavolo la prospettiva delle piattaforme come spazio di ispirazione, discovery e relazione, con un focus sul passaggio dall’ispirazione alla prenotazione e sull’evoluzione delle aspettative delle nuove generazioni di viaggiatori.

Dal dato alla narrazione, dalle partnership locali alle piattaforme globali, dai nuovi modelli distributivi alla omnicanalità come leva competitiva, Travel ReCode è un invito a immaginare un turismo più integrato, più intelligente, vicino alle persone e alle comunità: un turismo che non si limita ad adattarsi al cambiamento, ma lo guida, capovolgendo la prospettiva dal