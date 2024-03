Bolletta, ecco come ottenere uno sconto di 130 euro da luglio

Risparmiare 130 euro in bolletta? Ecco come fare! Complessivamente sono circa un milione coloro che rientreranno nella tutela dell’energia elettrica prima che il regime terminerà il 30 giugno, ricordiamo che quello del gas è finito a inizio gennaio. I dati provengono da Consumerismo No Profit e Assium. Coloro che dal 1º luglio saranno in tutela e non saranno passati al mercato libero entreranno nel nuovo regime transitorio ovvero il Servizio a tutele graduali (Stg). Le offerte che gli operatori hanno fatto per accaparrarsi circa 4,5 milioni di clienti hanno portato il prezzo di commercializzazione a essere negativo. Visto il risultato di questa cifra, che è una delle componenti di costo delle bollette, si otterrà uno sconto di più di 130 euro ogni anno. Ecco come ottenere l'agevolazione.

Lo sconto

Coloro che sono in regime di tutela dal primo luglio 2024 entreranno automaticamente nel “Servizio a tutele graduali” il quale permarrà fino a marzo 2027. Come anticipato al fine di accaparrarsi i clienti dell’Stg le aziende hanno quindi offerto prezzi negativi sulla componente di commercializzazione. Considerando i 26 prezzi di aggiudicazione verrà effettuata una media e quindi il prezzo nazionale porterà a uno sconto di 73 euro, a questa cifra verrà azzerata una componente della tutela che ammonta a 58 euro, di conseguenza lo sconto andrà oltre i 130 euro l’anno.

Chi rientra nel regime

All’interno della tutela rientrano coloro che sono passati al mercato libero e non appartengono ai vulnerabili i quali avranno un regime a parte definito dall’Autorità Arera. I non vulnerabili includono coloro che hanno meno di 75 anni, non si trovano in condizioni economiche svantaggiate e non hanno una disabilità o un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Inoltre non rientrano nella categoria i soggetti che richiedono l’utilizzo di apparecchiature alimentate dall’energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni) e coloro che non hanno un’utenza in un’isola minore non interconnessa. Il termine ultimo per rientrare nel servizio di maggior tutela è fissato al 30 giugno 2024. Bisogna però tenere conto che i tempi di rientro, i quali consistono in un cambio di contratto di fornitura, richiedono dalle tre settimane ai due mesi di tempo. È quindi bene inoltrare la richiesta entro il 31 maggio 2024.