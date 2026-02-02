Bolletta del gas: i trucchi per risparmiare

L’Italia si trova nel pieno della stagione invernale che, climaticamente parlando, sta rispettando tutte le attese con un clima spesso molto freddo da Nord a Sud. Inevitabilmente, quindi, i consumi del gas per i riscaldamenti di case e uffici lievitano soprattutto in questi mesi ma ci sono alcuni “trucchi” per risparmiare qualcosa in bolletta, vediamo quali.

Come “leggere” la bolletta

Gli esperti di Altroconsumo spiegano che tutto ha inizio innanzitutto dalla stessa bolletta nel sapere “leggere” al meglio tutte le voci in essa contenuta. Nello scontrino, il totale da pagare mostra sempre la quota per i consumi e la quota fissa. “Per ognuna delle due categorie si indicherà quanta parte del costo è determinata dalle condizioni economiche decise dal venditore (quindi dall’offerta che abbiamo scelto) e quanta parte è determinata dalle spese per il trasporto dell’energia e dagli oneri di sistema”, fanno sapere gli esperti.

Non mancherà, logicamente, l’importo da pagare nel periodo di fatturazione (solitamente bimestrale o mensile), ma per le utenze gas che non includono il riscaldamento autonomo può anche essere quadrimestrale. L’importo da pagare e il periodo di fatturazione si accompagnano ai consumi che hanno generato la bolletta (cioè quelli del mese/bimestre che stiamo analizzando), a cui si aggiungono i consumi effettuati negli ultimi dodici mesi.

“Si tratta di dati essenziali: il consumo della bolletta ci serve per capire se nel periodo fatturato abbiamo speso tanto oppure no, il consumo annuo, invece, è importante per farci un’idea delle nostre abitudini su un periodo di tempo più lungo e ci aiuta nel momento in cui dobbiamo cambiare fornitore e stimare la spesa su base annua, confrontando varie offerte”.

Come risparmiare

Seguendo queste semplici linee guida, anche le bollette del gas potranno essere sicuramente più “leggere”: se si abbassa di un grado la temperatura, il risparmio annuo stimato è dell’8% dei consumi equivalenti a circa 117 euro; vanno poi limitate le dispersioni di calore, da qui l’installazione di infissi di ultima generazione ma anche la chiusura delle tende e delle porte fa la differenza nelle camere.

Molto importante, a inizio stagione, effettuare la manutenzione della caldaia e, nel corso della stagione, utilizzare le valvole termostatiche per gestire la temperatura stanza per stanza. E poi, è molto importante anche l’uso del crono termostato per ridurre il riscaldamento di notte o quando non si è in casa.