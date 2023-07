Bollette estive, alcuni trucchi per risparmiare energia e denaro

L’arrivo dell’estate induce molto consumatori a pensare di poter finalmente risparmiare sulle bollette, ma spesso non è così. Mentre i caloriferi si spengono, i condizionatori si accendono e così anche i vari sistemi di raffrescamento. È importante riuscire a risparmiare seguendo alcuni consigli come spegnere le spie luminose della modalità stand-by dei dispositivi presenti in casa. Questa strategia permette di risparmiare il 10% circa sulla bolletta che, tradotto in spesa, consiste in circa 80 euro l'anno a famiglia. Ecco tutti i consigli per spendere meno in bolletta.

Come comportarsi con il condizionatore

Nei mesi di luglio e agosto i consumi dedicati ai sistemi di refrigerazione e raffrescamento aumentano, specialmente per chi vive in città. La tipologia di condizionatore è fondamentale per poter risparmiare sia dal punto di vista economico che ambientale. È bene, infatti, scegliere un prodotto di classe energetica A o maggiore optando per la modalità "notte" e usare il timer per limitare il tempo di accensione. Per questo acquisto sono disponibili alcuni bonus. Inoltre è consigliabile impostare il sistema a 2 o 3 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna e selezionare la funzione che consente di deumidificare l’ambiente. Quest’ultima impostazione consente di ridurre notevolmente l’umidità all’interno delle stanze. Infine, sembrerà banale ma è bene ricordare di non lasciare porte e finestre aperte.

Altri elettrodomestici

Per quanto riguarda gli altri elettrodomestici ci sono alcuni accorgimenti specifici da adottare. La lavatrice, per esempio, va utilizzata a pieno carico e a temperature non troppo alte. I cicli consigliati vanno dai 40 ai 60 gradi. Il frigorifero dev’essere aperto il meno possibile e le tempistiche per prendere un prodotto dall’elettrodomestico devono essere ridotte al massimo. Inoltre non bisogna inserire pietanze ancora calde. Anche la lavastoviglie dev’essere usata con criterio, infatti è bene caricarla completamente ed evitare di utilizzarla ogni giorno.

Riqualificazione energetica

Per quanto possa essere costoso nel breve periodo, è consigliabile effettuare un investimento in ambito di riqualificazione energetica, in questo modo si raggiugnerà un risparmio a lungo termine. Un esempio sono i pannelli solari oppure sostituire le pompe di calore o il frigorifero dove la classe A consuma fino al 60% in più rispetto ad un modello con classe A+++. Mentre un salto di classe per lavatrice e lavastoviglie corrisponde infatti ad un risparmio rispettivamente del 12% e dell’11%.