Bollette, tutte le app per risparmiare

Gestire le bollette può diventare una seccatura, ma fortunatamente ci sono molte app disponibili che semplificano notevolmente questo compito. A questo proposito i software consentono di tenere traccia delle spese, risparmiare denaro ed evitare scadenze e ritardi. Dai sistemi per la gestione generale delle finanze a quelli specifici per le bollette, ce n'è per tutti i gusti. Ecco le migliori app per gestire i pagamenti di luce e gas.

Mint

Mint è una tra le app più popolari per la gestione delle finanze personali, ed è un'ottima scelta anche per gestire le bollette. Il software consente di collegare tutti gli account finanziari, inclusi conti correnti, carte di credito e prestiti, in un'unica piattaforma. Mint tiene traccia delle spese mensili, invia promemoria per le bollette imminenti e aiuta l'utente a pianificare un bilancio. È anche gratuita da utilizzare.

BillTracker

BillTracker è specializzata nella gestione delle bollette. Il servizio permette di inserire le proprie fatture di luce gas e le relative scadenze, inoltre è possibile ricevere i promemoria quando è il momento di pagarle. L'interfaccia è intuitiva e facile da usare, e quindi è possibile tenere traccia delle bollette passate e future. BillTracker è disponibile sia per dispositivi iOS che Android.

PocketGuard

PocketGuard consente di gestire le proprie finanze, l’app aiuta a tenere traccia delle spese e delle bollette. Inoltre analizza automaticamente le transazioni finanziarie e mostra quanto è stato speso e quanto risparmiato. È anche possibile impostare obiettivi finanziari e monitorare il proprio progresso. PocketGuard è disponibile sia per dispositivi iOS che Android.

Clarity Money

Clarity Money è un'app gratuita che offre una serie di strumenti per la gestione delle finanze personali. Il software consente di collegare gli account finanziari e ricevere consigli su come risparmiare denaro. L'app identifica abbonamenti ricorrenti e bollette, consentendo di cancellare eventuali servizi di cui non si ha più bisogno. Clarity Money è disponibile per dispositivi iOS e Android.

Prism

Prism consente di gestire tutte le bollette in un unico luogo. Tramite l’app è possibile collegare gli account di servizi pubblici, carte di credito e altri fornitori di servizi, inoltre invia un promemoria quando è il momento di pagare. I versamenti possono essere effettuati direttamente dall'app, rendendo il processo estremamente conveniente. Prism è gratuito ed è disponibile per dispositivi iOS e Android.

Billoo

Billoo è una app scaricabile da Apple Store o Play Store e permette di risparmiare sui costi delle bollette di luce e gas. Tramite il software è possibile inserire la propria bolletta in formato pdf e ricevere un controllo dettagliato della fattura energetica. Innanzitutto vengono ricercati eventuali errori di fatturazione e inoltre vengono analizzati i prezzi dei consumatori. Inoltre il 50% di chi scarica l’app ha degli errori in bolletta e così è possibile Billoo poi ti dà la possibilità di passare da un fornitore all’altro in 30 secondi attraverso il Billoo Switch: senza passare dai call center, in totale sicurezza, totalmente digitalizzato.