Bonifici istantanei, ecco le novità sui costi introdotte dall'Europa

Novità in vista per i pagamenti istantanei. Le transazioni immediate non richiederanno costi aggiuntivi rispetto a quelli tradizionali così da lasciar scegliere al cliente la formula da utilizzare. Lo ha stabilito la Commissione Affari economici e monetari del Parlamento Europeo con 49 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti approvando così il progetto di riforma dei bonifici e dei pagamenti elettronici nell’area SEPA.

La novità

La decisione ha confermato quanto già definito dalla Commissione Europea a fine ottobre 2022. Michiel Hoogeveen, vicepresidente della Commissione Affari economici e monetari dell’Ue, ha affermato in merito alla questione: “Perché il mio ordine da Amazon ci mette meno tempo ad arrivare di quanto un pagamento da un amico in un altro paese della zona euro ci metta a comparire sul mio conto bancario? “. Il progetto europeo è quello di rendere sempre più veloci i trasferimenti di denaro nell’area Sepa ovvero la Single Euro Payments Area.

I bonifici istantanei

Attualmente i bonifici istantanei sono particolarmente veloci ma poco utilizzati a causa delle commissioni applicate sui conti correnti. La tipologia di trasferimento del denaro non viene offerta da tutte le banche ed è stata introdotta nel 2017 con una graduale implementazione del servizio. Attraverso il bonifico SEPA in formula istantanea il denaro viene accreditato in un tempo massimo di dieci secondi e l’operazione viene effettuata a qualsiasi ora del giorno. Le informazioni richieste sono l’Iban del conto sul quale effettuare la transazione e il codice BIC/SWIFT della banca di destinazione. Inoltre dev’essere inserita la causale dell’operazione

L’operazione

La transazione viene effettuata grazie a una piattaforma interbancaria che si occupa di terminare il processo. Fino all’1 luglio 2019 la cifra massima che poteva essere trasferita era di 15mila euro per ogni operazione, successivamente il tetto è stato alzato a 100mila euro. Ogni istituto di credito può però aumentare la soglia. Inoltre i costi dell’operazione variano da 2 a 25 euro.

Il progetto dell’Ue

L’eliminazione delle tariffe extra per i bonifici istantanei eroderà ulteriormente i margini di guadagno delle banche, il processo avverrà in tutta l’area euro. Inoltre l’applicazione su larga scala dei delle transazioni immediate spingerà le banche a implementare i servizi digitali anche sul fronte della sicurezza. Il progetto europeo è quello di dare la possibilità di ricevere denaro in brevissimo tempo anche da conti correnti in valute diverse dall'euro.