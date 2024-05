Bonus auto 2024, incentivi per un miliardo. Come fare domanda e quando

Via agli incentivi per ottenere il bonus auto 2024. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che riguarda la rimodulazione degli incentivi per comprare veicolo a basse emissioni inquinanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha specificato che "la nuova piattaforma Ecobonus per il servizio di prenotazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, sarà attiva dalle ore 10:00 del 3 giugno". Ecco tutte le informazioni.

Le novità

Sono diverse le novità incluse nella misura. Tra queste vengono previsti contributi proporzionati in base alla classe ambientale di appartenenza del veicolo da rottamare tra cui le vetture di classe Euro 5. Inoltre viene incentivato l'acquisto di auto elettriche, plug-in, ibride e a motore termico con un livello di emissioni di CO2 fino a 135 gr/km assieme a motocicli e ciclomotori elettrici e non elettrici e di veicoli commerciali leggeri. Per le autovetture elettriche delle fasce 0-20 gr/km e per quelle termiche 61-135 gr/km il prezzo di listino, Iva esclusa e con optional, non deve superare la cifra di 35mila euro. Per la fascia 21-60 g/km, ovvero ibride e plug-in, la cifra non deve oltrepassare i 45 mila euro.

Le risorse

Sono disponibili risorse complessive di un miliardo di euro per l'Ecobonus 2024. Di questi fondi, 950 milioni di euro sono destinati all'Ecobonus stesso, mentre 50 milioni di euro sono riservati ai veicoli per il 2024 stanziati dalla legge del 30 dicembre 2020, n. 178. Verranno resi disponibili i moduli per ottenere la misura sul sito, gestito da Invitalia per conto del Mimit, assieme alle tabelle che con i criteri di attribuzione dei contributi. Dei ​950 milioni di euro, 240 verranno destinati per incentivare l’acquisto di vetture che rientrano nella fascia di emissioni di CO2 comprese tra 0 e 20 g/km, solitamente si tratta di auto elettriche, con prezzo uguale o inferiore a 35 mila euro, Iva esclusa. Se non c'è rottamazione, è previsto un contributo di 6mila euro nella fascia 0-20 e di 4mila in quella 21-60. Nel caso in cui si rottamasse un Euro 4 si potrà beneficiare di 9mila euro nella fascia 0-20, 5.500 nella 21-60 e 1.500 in quella 61-135.

Come viene attribuita la misura

L'entità dell'incentivo sarà anche determinata dal reddito. I cittadini con un Isee superiore a 30.000 euro possono ricevere fino a un massimo di 6.000 euro senza rottamazione, e fino a 9.000 euro con la rottamazione del vecchio veicolo. Per chi ha un Isee inferiore a 30.000 euro, il bonus può arrivare fino a 13.500 euro, o fino a 7.500 euro senza rottamazione. Il veicolo rottamato deve essere di proprietà del titolare del nuovo veicolo o di un suo familiare da almeno 12 mesi.



Le parole di Urso

Le risorse stanziate per l'ecobonus per incentivi auto sono "importanti e significative", e sono "sufficienti", ha affermato il ministro Urso.

Il numero uno del Mimit in un’intervista al festival dell'Economia di Trento organizzato da Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma ha specificato: "Le risorse sono significative, come mai nel passato, un miliardo di euro, un miliardo di euro, sia per auto sostenibili e ibride, sia per auto elettriche. Risorse importanti e significative c he io ritengo sufficienti in questa fase del 2024".