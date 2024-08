Bonus benzina: 500 euro alle famiglie. La guida per richiederlo da settembre

Ascolta ora 00:00 00:00

Un bonus da 500 euro rivolto alle famiglie con Isee basso da utilizzare per fronteggiare l’aumento del prezzo del carburante.

Da settembre 2024 sino a febbraio 2025 i possessori di Social card potranno utilizzare la carta anche per effettuare rifornimento di carburante; questa opzione è frutto del rinnovo della convenzione dell’Unione energie per la mobilità (Unem) e altre associazioni di con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’utilizzo della carta “Dedicata a te”.

Il buono, dunque, non sarà rivolto a tutti ma solo a coloro i quali risultino già possessori di social card o che verranno contattati dai comuni di residenza in quanto aventi diritto.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

I requisiti per richiedere il bonus benzina

Il buono benzina rientra tra le spese ammesse utilizzando la carta “Dedicata a te”, social card rivolta alle famiglie con un reddito complessivo Isee inferiore a 15mila euro; nessuno dei componenti del nucleo dovrà essere percettore di ulteriori sussidi.

Dunque i nuclei familiari titolari di Assegno di inclusione dal 2024 o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà non avranno diritto al contributo statale; tra le altre misure di sostegno incompatibili ci sono, inoltre:

la Naspi o Dis-Coll;

l’Indennità di mobilità;

i Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito;

la Cassa integrazione guadagni (Cig).

Sarà ritenuto prioritaria, invece, l’erogazione del contributo alle famiglie con almeno tre componenti.

I beneficiari saranno avvisati direttamente e non dovranno presentare alcuna domanda così come stabilito per la social card. L’individuazione dei nuclei familiari aventi diritto sarà fatta direttamente dai comuni.

A quanto ammonta

La Carta Spesa Dedicata a Te ha un valore di 500 euro (circa 40 euro al mese con caricamento ogni 2 mesi di 80 euro) e può essere utilizzata non solo per il rifornimento, ma anche per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e abbonamenti al trasporto locale; la carta non può essere utilizzata, invece, per l’acquisto di bevande alcoliche.

I possessori di social card potranno, dunque, usufruire di sconti sul carburante o ottenere buoni presso i punti vendita aderenti all’iniziativa.

Occorre fare attenzione, però, perché le carte sono nominative e il beneficio risulterà decaduto nel caso in cui non sarà effettuato nessun pagamento entro il 28 febbraio 2025 come ricorda il decreto 4 giugno 2024 : “ Le somme accreditate ai

beneficiari, ai sensi degli articoli 2 e 5 del presente decreto devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025”.

Inoltre occorre ricordarsi che non tutti i distributori hanno aderito all’iniziativa.