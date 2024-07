Social card 2024: quali sono e come funzionano gli extra sconti

Ascolta ora 00:00 00:00

La social card 2024 consente di accedere a condizioni particolarmente favorevoli. La misura in questione è stata ben accolta da Federdistribuzione che ha firmato l'adesione alla convenzione per sconti extra del 15%. Confcommercio e Confesercenti, invece, non hanno stipulato particolari agevolazioni ma hanno lasciato la libertà di scegliere ai singoli negozi in merito a particolari decurtazioni sulla social card. Ecco tutti gli sconti della misura.

La social card 2024

La social card 2024 è un aiuto economico una tantum di 500 euro destinato a persone con un Isee fino a 15mila euro. Questo contributo è stato aumentato di 40 euro rispetto al 2023 e la platea di beneficiari è stata estesa di 30mila persone. L'esecutivo ha stanziato 676 milioni di euro per la misura, ai quali se ne aggiungono 200 per iniziative particolari di enti caritatevoli. La distribuzione della carta inizierà il 1° settembre 2024. Il periodo in questione è stato scelto per garantire una corretta distribuzione attraverso i Comuni, e le carte potranno essere ritirate presso gli uffici postali, inoltre nel 2023, quando la misura era stata erogata tra fine luglio e inizio agosto, si sono verificate alcune problematiche proprio a causa del periodo estivo. Alcuni beneficiari, infatti, hanno percepito la misura a fine dicembre.

Come ottenere la misura

Le persone che vogliono riceverla non devono fare domanda per percepire la social card. I beneficiari saranno individuati dall'Inps sulla base delle dichiarazioni dei redditi. Inoltre i Comuni invieranno un sms ai beneficiari per informarli. Inoltre le 1,2 milioni di persone che hanno già ricevuto la social card nel 2023 non dovranno ritirare una nuova carta alle Poste. Nel caso in cui la carta fosse stata smarrita, il cittadino potrà andare alle Poste con l'sms del Comune per farsela consegnare. Infine i nuovi beneficiari, che fanno parte di una platea ampliata a 1,33 milioni di persone, potranno ritirare la nuova carta presso l'ufficio di Poste Italiane più vicino.

Extra sconti del 15%

Come anticipato, Federdistribuzione ha aderito alla convenzione proposta dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), la quale prevede uno sconto del 15 % sul plafond della carta. La decurtazione può essere utilizzata per effettuare acquisti negli esercizi delle aziende della Distribuzione Moderna partecipanti all’iniziativa. “Il rinnovo anche per il 2024 della convenzione per la carta "Dedicata a te" conferma l’attenzione delle nostre aziende associate a sostegno delle famiglie economicamente più fragili nell’acquisto dei beni di prima necessità. È un’iniziativa importante che attraverso una scontistica dedicata consente di sostenere e accrescere la dimensione delle risorse messe a disposizione dal governo e che ammontano per il 2024 a 600 milioni di euro. Da parte delle imprese distributive si tratta di un ulteriore impegno nei confronti di famiglie a basso potere di acquisto, che si aggiunge a quanto viene fatto ogni giorno per garantire a tutti un’offerta di qualità a prezzi convenienti, valorizzando altresì le numerose filiere di eccellenza del Made in Italy”, ha affermato Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione.

Supporto agli enti locali e controlli

Ricordiamo che gli enti locali, riuniti nell'ANCI, riceveranno nuovi fondi ad hoc per sostenere le spese di gestione del bonus. Inoltre l'Inps effettuerà controlli preventivi per evitare frodi. Infine il primo acquisto con la nuova card dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2024 mentre l'ultima spesa dovrà essere fatta entro il 25 febbraio 2025.

Per cosa si può usare

La card può essere utilizzata per comprare:

pane e pasta;

carne e uova;

prodotti DOP e IGP;

ortaggi surgelati;

prodotti da forno surgelati;

tonno e carne in scatola.

Non è possibile acquistare con la social card:

altri cibi in scatola;

marmellate;

farmaci;

beni di prima necessità non alimentari (come prodotti per l'igiene personale e detersivi);

alcool e bevande zuccherate.

La card può essere utilizzata anche per acquistare carburante e per abbonamenti del trasporto pubblico locale.