In arrivo il Bonus bollette, ecco chi ne ha diritto e come ottenerlo

Ascolta ora: "In arrivo il Bonus bollette, ecco chi ne ha diritto e come ottenerlo"

Il caro bollette sta creando non pochi problemi alle tasche degli italiani e, per contrastare il fenomeno, il governo ha messo in atto una strategia specifica per supportare le famiglie. All’interno della misura sono inclusi anche dei provvedimenti per risparmiare su mutui e università. Oggi, lunedì 25 settembre è in arrivo il “decreto energia” che verrà analizzato dal Consiglio dei ministri. I contributi riguardano prevalentemente aiuti dedicati a carburanti e bollette. Ecco tutti i requisiti richiesti per accedere all’agevolazione.

Bonus 80 Euro

Il governo ha annunciato l'intenzione di istituire un bonus da 80 Euro per aiutare le famiglie a far fronte all'aumento dei prezzi dei carburanti. Questo bonus sarà erogato direttamente attraverso la "Carta dedicata a te", la social card utilizzata per distribuire i 380 Euro destinati all'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. La misura dovrebbe riguardare circa 1,3 milioni di famiglie italiane con un Isee inferiore a 15mila euro. Attualmente non è ancora chiaro se il bonus includerà agevolazioni per altre categorie di lavoratori, come i pendolari o gli autotrasportatori.

Proroga del bonus bollette

Il decreto prevede anche una proroga del bonus bollette, che continuerà a sostenere le famiglie con un Isee inferiore ai 15mila euro annui. La misura riguarda le fatture di luce e gas e riduce l'importo da versare. A quanto ammonta lo sconto dipende dall'Isee, chi ha un indicatore al di sotto dei 9.530 euro riceverà un aiuto maggiore. Il beneficio viene automaticamente applicato alle famiglie idonee. Negli ultimi mesi, gli sconti medi sono stati tra i 13 e i 20 euro al mese per l'elettricità e tra i 6 e i 10 euro mensili per il gas.

Iva sul gas e oneri di sistema

Per quanto riguarda l’Iva sul gas, la percentuale dovrebbe rimanere al 5%, secondo quanto dichiarato dal ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Tuttavia, la questione degli oneri di sistema è ancora in discussione e sembra che rimarranno azzerati solo per le bollette del gas, ma non per quelle della luce.

Le altre misure

Il decreto prevede anche altre misure, tra cui la proroga della garanzia massima dell'80% per i mutui per l'acquisto delle prime case fino al 31 dicembre 2023. Nell'ambito dell'istruzione, sono previsti anche 55 milioni di euro da destinare alle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico.