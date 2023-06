Bonus centri estivi 2023, ecco chi e come può ottenere l'assegno

Il bonus centri estivi 2023 consiste nell’erogazione di una cifra che può arrivare fino a 100 euro settimanali per far fronte alla spesa che le famiglie intraprendono per far partecipare i propri figli ai centri estivi. In concomitanza della fine del periodo scolastico sono tantissimi i ragazzi che vengono iscritti ai campus estivi che spesso hanno costi importanti. La misura viene erogata in base all’Isee del nucleo familiare ed è riservata a due categorie di persone: i dipendenti della Pubblica amministrazione e i percettori di una pensione Inps.

Come funziona

Per quanto riguarda il funzionamento del bonus i centri estivi in questione devono offrire un servizio diurno e il minore dovrà frequentare il luogo almeno per una settimana durante i mesi di giugno, luglio e agosto. Il contributo erogato è dedicato a coprire la spesa parzialmente o totalmente. I giorni di frequenza vanno da un minimo di cinque ad un massimo di venti, non devono essere per forza consecutivi e devono svolgersi in un unico centro che i genitori sceglieranno liberamente. La spesa deve includere le attività ludiche, ricreative e sportive, eventuali pranzi e merende, possibili gite fuori porta ed altro previsto nel programma. Inoltre viene inclusa anche l’assicurazione obbligatoria. L’istituto concede al massimo 3.000 euro di contributi con un importo massimo di 100 euro a settimana.

Chi può richiederlo

I figli dei richiedenti devono avere un’età compresa tra i 3 e i 14 anni. La misura è valida anche per i figli in affido. Come anticipato, possono presentare la domanda per il bonus solo i dipendenti e i pensionati della Pubblica Amministrazione a condizione che siano iscritti all’Inps. Sono compresi i soggetti percettori di pensione indiretta o di reversibilità. Il calcolo del bonus viene effettuato in base alla spesa sostenuta e all’Isee del nucleo familiare del richiedente. La misura prevede una maggiorazione del 50% per i ragazzi con disabilità grave o gravissima. La finalità è quella di fornire delle spese di assistenza per partecipanti affetti da disabilità. Queste spese devono essere indicate nella fattura a saldo.

Come fare domanda

La domanda per ottenere il bonus può essere effettuata solo online tramite il portale dell’Inps. Attraverso l’identificazione SPID, CIE o CNS è possibile autenticarsi e accedere al servizio selezionando la voce “Domande welfare in un click”, poi “scelta prestazione” e, infine, cliccare su “centri estivi 2023”. L’Inps effettua una verifica all’interno delle proprie banche dati e successivamente conferma o meno l’erogazione del bonus. È possibile che l’Istituto chieda ulteriori documenti per verifiche extra. Le comunicazioni di accoglimento o rifiuto della richiesta arrivano tramite sms oppure alla mail dalla quale è stata inviata la domanda. Per quanto riguarda le tempistiche, la domanda può essere presentata entro il 30 giugno.