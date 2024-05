Bonus condizionatori 2024: ecco cosa c’è da sapere

Anche se buona parte d'Italia non ne sente ancora l'esigenza a causa delle avverse condizioni meteo, molto presto inizierà l'estate e con essa l'inevitabile caldo che fa parte del clima mediterraneo. Quando anche stanze e muri di casa e uffici saranno riscaldati, avere a disposizione uno o più condizionatori d'aria non può che aumentare il benessere di chi si trova all'interno. A tal proposito, è bene sapere quali sono i bonus previsti dal governo per poter usufruire di importanti vantaggi economici.

Gli incentivi previsti

Per ottenere il bonus sui condizionatori bisogna sapere che le detrazioni variano in una forbice compresa tra il 50 e 70% in base a quale sarà l'agevolazione fiscale scelta per sostenere la spesa che si inseriscono all'interno degli incentivi che riguardano le ristrutturazioni, i mobili ma anche l'Ecobonus e Superbonus. Nel primo caso, ossia quello delle ristrutturazioni, offre il 50% del risparmio sui costi che interessano l'edizia tra i quali rientrano anche sostituzioni o installazioni di nuovi condizionatori. Per poterlo applicare è necessario, quindi, che il singolo internvento rientri in più ampi lavori di ristrutturazioni dell'immobile.

Nel secondo caso, quello dei mobili, anche in questo caso l'incentivo statale è pari al 50% per una spesa massima di cinquemila euro che potrà interessare anche l'acquisto di elettrodomestici e mobili generici. Stavolta, rispetto al primo bonus, non c'è la necessità che ci siano altri interventi edilizi in corso. Aumenta la detrazione se i lavori rientrano all'interno dell'Ecobonus (65%): anche stavolta l'installazione del o dei condizionatori non dovrà essere correlato ad altri lavori purché si acqusti un apparecchio che faccia parte tra i migliori quanto a risparmio energetico. Infine, ecco il Superbonus grazie al quale si potrà ottenere uno sconto del 70%: i lavori dovranno essere correlati anche ad altre opere, dalle caldaie all'isolamento termico ad esempio; con questo incentivo si dovranno migliorare di almeno due classi energetiche le condizioni preesistenti e dovrà essere rilasciato l'Attestato di Prestazione Energetica.

Chi può richiederlo

È molto vasta la platea di persone che può richiedere, in base alla tipologia di intervento, questo bonus per montare i condizionatori: si va dai proprietari di un'abitazione agli affittuari, dai familiari ai conviventi che si fanno carico di effettuare la ristrutturazione.

Nel caso in cui un'abitazione dovesse essere venduta, ci potrà essere un accordo tra vecchio e nuovo proprietario per cedere o mantenere le spese. Per fare domanda si dovranno compilare moduli diversi in base alla richiesta inoltrata tra quelle disponibili che abbiamo visto prima.