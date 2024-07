Bonus elettrodomestici green, come funziona e come richiederlo

Ascolta ora 00:00 00:00

L'esecutivo ha studiato un modo per ridurre le bollette delle famiglie. Stiamo parlando del Bonus Elettrodomestici Green 2024. Si tratta di una nuova iniziativa promossa dalla commissione Attività produttive della Camera per implementare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Inoltre si vuole promuovere il riciclo degli apparecchi obsoleti e dare una spinta al settore dell’elettronica e degli elettrodomestici. Ecco tutto cioò che c'è da sapere.

Quanto vale il bonus e i requisiti

Il bonus in questione consiste in un contributo del 30% sulle spese per l’acquisto di elettrodomestici a basso consumo energetico, fino a un massimo di 100 euro per ogni apparecchio comprato. Le famiglie che hanno un Isee inferiore a 25mila euro possono ottenere fino a 200 euro. Inoltre la misura copre il triennio 2023-2025, quindi sarà retroattiva a partire dal 2023.

La proposta

La proposta, avanzata dalla Lega, è attualmente in fase di audizioni informali, che dovrebbero concludersi nei prossimi giorni. Questo permetterà alla decima commissione di Montecitorio di completare l'esame del provvedimento prima dell'estate. Dopo Confesercenti, che ha richiesto di estendere il contributo anche alle imprese, Aires (l'associazione che rappresenta aziende e gruppi distributivi specializzati in elettrodomestici ed elettronica di consumo, aderente a Confcommercio) ha espresso apprezzamento per la misura proposta, auspicando però incentivi economicamente più consistenti. Tuttavia, la questione principale da risolvere riguarda le coperture finanziarie. Il provvedimento prevede l'istituzione, presso il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Le classi energetiche

Gli elettrodomestici che possono beneficiare del bonus devono rientrare nelle seguenti categorie e rispettare determinate classi energetiche: le lavatrici e lavasciuga devono avere una classe energetica non inferiore alla A, le lavastoviglie non inferiore alla C, e i frigoriferi e congelatori non inferiore alla D. Ogni famiglia può richiedere il contributo per un solo elettrodomestico per ciascuna delle categorie previste.

Come richiedere il Bonus

Per ottenere il bonus, sarà necessario seguire una procedura specifica che verrà stabilita dopo l'approvazione ufficiale del decreto. È probabile che la domanda per il contributo possa essere presentata tramite piattaforme online dedicate, allegando la documentazione necessaria per dimostrare l'acquisto e il rispetto dei requisiti energetici degli elettrodomestici.

Inoltre è molto importante non confondere questo bonus con il Bonus Mobili ed Elettrodomestici, che è una detrazione fiscale Irpef riservata a chi compra mobili e grandi elettrodomestici per arredare un immobile in fase di ristrutturazione.