Bonus giovani, come ottenere 500 euro e cosa ci puoi comprare

Ascolta ora: "Bonus giovani, come ottenere 500 euro e cosa ci puoi comprare"

Ottenere 500 euro? È possibile con il Bonus giovani 2024. Dal 31 gennaio 2024 18App è stato sostituito da due nuove card: la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito. Le misure consentono di ottenere due tipi di contributo da cinquecento euro l'uno, cumulabili. Ecco tutte le informazioni.

Cultura Giovani

I 500 euro del programma "Cultura Giovani", distribuiti tramite una carta elettronica dedicata, sono destinati a individui che soddisfano determinati criteri. È essenziale essere residenti in Italia e, se stranieri, possedere un permesso di soggiorno regolare. Hanno diritto a questa misura coloro che hanno compiuto 18 anni nell'anno precedente alla distribuzione del contributo. Di conseguenza, nel 2024, chi è nato nel 2005 ne potrebbe usufruire. Il requisito fondamentale è il reddito. La carta è destinata esclusivamente ai giovani appena maggiorenni appartenenti a un nucleo familiare con un Isee non superiore a 35 mila euro. Al momento della richiesta, quindi, è obbligatorio avere richiesto il nuovo Isee 2024.

Gli acquisti

Gli acquisti tramite la Carta Cultura Giovani possono essere effettuati online oppure in negozio. La misura non consente di prendere videogiochi, videocorsi diversi da quelli di musica, teatro, danza, lingua straniera, abbonamenti per l'accesso alle piattaforme streaming. I prodotti che, invece, si possono comprare sono:

biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematogratiche e spettacoli dal vivo;

libri;

abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;

musica;

prodotti dell'editoria audiovisiva;

biglietti musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

corsi di musica;

corsi di teatro;

corsi di danza;

corsi di lingua straniera

Come ottenere il voucher

Al fine di percepire il voucher da 500 euro è necessario registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata realizzata dal ministero della Cultura. Per proseguire nella procedura è richiesto possedere Spid o Cie (Carta d'identità elettronica). Le richieste possono essere presentate dal 31 gennaio fino al 30 giugno dell'anno successivo al compimento del diciottesimo anno di età.

La Carta del Merito

La Carta del Merito riguarda coloro che hanno ottenuto il massimo dei voti, 100/100, all'esame di maturità.

Anche questa misura ha un valore massimo di 500 euro e permette di acquistare gli stessi prodotti della Cultura Giovani.